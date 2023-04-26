Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận

Sao quốc tế 26/04/2023 16:44

Sau một thời gian lên sóng, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc, La Vân Hi là bộ phim nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả phim cổ trang tiên hiệp.

Theo truyền thông Hoa ngữ, trong bảng xếp hạng về lượt xem trên Vân Hợp, bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" có sự tham gia của Bạch Lộc và La Vân Hi đã đạt 1.082 tỉ lượt xem. Trong đó, lượt xem trung bình của phim 45 triệu lượt/tập.

Dựa vào bảng xếp hạng này, có thể thấy "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đang đứng sau bộ phim "làm mưa làm gió" thời gian qua là "Cuồng phong" (tác phẩm này đạt tới 178 triệu lượt xem/tập). Điều gây bất ngờ nhất là phim của Bạch Lộc đã vượt qua "Hắn  là ai" với 44 triệu lượt xem/1 tập và hai tác phẩm của Đàm Tùng Vận gồm "Hướng gió mà đi" 43 triệu lượt xem/1 tập và "Quy Lộ" 42 triệu lượt xem/1 tập.

Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận - Ảnh 1Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận - Ảnh 2

Bên cạnh đó, theo truyền thông Hoa ngữ, sở dĩ "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn là bộ phim được quan tâm, nhận được lượt xem lớn vì thời điểm hiện tại, tác phẩm này thuộc hàng hiếm, khi không có quá nhiều phim cùng thể loại cạnh tranh.

Hơn nữa, sức hút từ cặp sao chính cũng phần nào giữ chân khán giả. Thêm vào đó, nguyên tác của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" khá nổi tiếng và đã có sẵn một lượng lớn người theo dõi. Dù tình tiết phim còn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng nhờ kĩ xảo và việc đầu tư bối cảnh chỉn chu cũng phần nào giúp "Trường Nguyệt Tẫn Minh" được quan tâm.

Phim dự kiến có cái kết khác xa so với nguyên tác. Dù vậy, người hâm mộ vẫn mong bộ phim sẽ kết thúc hạnh phúc dành cho cặp đôi chính.

Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận - Ảnh 3

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than.  Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. 

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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