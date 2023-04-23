Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi

Mới đây, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc đầu tư khủng nhưng vẫn thua phim của Lưu Diệc Phi, Đàm Tùng Vận.

Mới đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi - Bạch Lộc thủ vai chính ngay lập tức lọt danh sách top 10 phim Hoa ngữ ăn khách. Phim chiếm top 1 trong danh sách phim cổ trang lên sóng từ năm 2023, đạt chỉ số 42.000 tại Đăng Tháp, 7,3 điểm trên Weibo, 6.2 điểm Douban.

Tuy nhiên, Trường Nguyệt Tẫn Minh mắc nhiều lỗi trong khâu biên tập nội dung nên điểm đánh giá phim chưa "bạo".

Trước khi lên sóng, "Đi đến nơi có gió" đã nhận được nhiều sự kì vọng sẽ bùng nổ rating của người hâm mộ khi quy tụ dàn sao đình đám Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Cụ thể, trên Douban, phim có số điểm lên đến 8,4 với hơn 200 ngàn người xếp hạng. "Đi đến nơi có gió" giành được 8 giải quán quân liên tiếp trong danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất.

Về Đàm Tùng, nữ diễn viên có 2 bộ phim đạt được thành tích đáng nể. "Hướng gió mà đi" khai thác đề tài ngành nghề hàng không, kể về cơ trưởng Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi công Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Phim đạt 1,928 tỉ lượt xem, có mức độ phổ biến cao nhất trên trang web Tencent, số lượng phát sóng hiệu quả đã vượt mốc 100 triệu trong một ngày và đạt 28.600 điểm đã giành được vị trí đầu tiên về xếp hạng khung giờ vàng trong thời gian phát sóng giải trí Hoa ngữ.

Đường về nhà (Quy Lộ) với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên là bộ phim ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023 khi được chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng. Khi phát sóng, phim nhận hiệu ứng không được như như mong đợi, với điểm 6.0 trên Douban, thậm chí bị xem là bản sao chưa hoàn hảo của Bên nhau trọn đời.

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập Từng có nhiều thông tin cho rằng, ê-kíp đang tâng bốc "Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính nhưng thực chất, phim không "bạo" so với dự đoán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-pr-ram-ro-khap-coi-mang-nhung-phim-cua-bach-loc-thua-truoc-dam-tung-van-luu-diec-phi-574930.html