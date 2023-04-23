Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 23/04/2023 09:01

Mới đây, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc đầu tư khủng nhưng vẫn thua phim của Lưu Diệc Phi, Đàm Tùng Vận.

Mới đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi - Bạch Lộc thủ vai chính ngay lập tức lọt danh sách top 10 phim Hoa ngữ ăn khách. Phim chiếm top 1 trong danh sách phim cổ trang lên sóng từ năm 2023, đạt chỉ số 42.000 tại Đăng Tháp, 7,3 điểm trên Weibo, 6.2 điểm Douban.

Tuy nhiên, Trường Nguyệt Tẫn Minh mắc nhiều lỗi trong khâu biên tập nội dung nên điểm đánh giá phim chưa "bạo".

Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Trước khi lên sóng, "Đi đến nơi có gió" đã nhận được nhiều sự kì vọng sẽ bùng nổ rating của người hâm mộ khi quy tụ dàn sao đình đám Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Cụ thể, trên Douban, phim có số điểm lên đến 8,4 với hơn 200 ngàn người xếp hạng. "Đi đến nơi có gió" giành được 8 giải quán quân liên tiếp trong danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất.

 

Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Về Đàm Tùng, nữ diễn viên có 2 bộ phim đạt được thành tích đáng nể. "Hướng gió mà đi" khai thác đề tài ngành nghề hàng không, kể về cơ trưởng Cố Nam Đình (Vương Khải) và phi công Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Phim đạt 1,928 tỉ lượt xem, có mức độ phổ biến cao nhất trên trang web Tencent, số lượng phát sóng hiệu quả đã vượt mốc 100 triệu trong một ngày và đạt 28.600 điểm đã giành được vị trí đầu tiên về xếp hạng khung giờ vàng trong thời gian phát sóng giải trí Hoa ngữ.

Được PR rầm rộ khắp cõi mạng, nhưng phim của Bạch Lộc thua trước Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Đường về nhà (Quy Lộ) với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên là bộ phim ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023 khi được chuyển thể từ tiểu thuyết rất nổi tiếng. Khi phát sóng, phim nhận hiệu ứng không được như như mong đợi, với điểm 6.0 trên Douban, thậm chí bị xem là bản sao chưa hoàn hảo của Bên nhau trọn đời.

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

Từng có nhiều thông tin cho rằng, ê-kíp đang tâng bốc "Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính nhưng thực chất, phim không "bạo" so với dự đoán.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi sao hoa ngữ sao châu á Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

Xuất hiện nhiều điểm bất hợp lí khi Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc bị cắt đi 18 tập

La Vân Hi nói gì về 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc, không quên nhắc đến 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' bị chê

La Vân Hi nói gì về 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc, không quên nhắc đến 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' bị chê

Rộ tin La Vân Hi và Bạch Lộc 'phim giả tình thật', dân tình liền đặt nghi vấn chiêu trò để PR phim?

Rộ tin La Vân Hi và Bạch Lộc 'phim giả tình thật', dân tình liền đặt nghi vấn chiêu trò để PR phim?

Nguyên nhân 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của La Vân Hi và Bạch Lộc bị chê quảng bá 'lố'

Nguyên nhân 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của La Vân Hi và Bạch Lộc bị chê quảng bá 'lố'

'Nhặt sạn' trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính

'Nhặt sạn' trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây thất vọng vì điều này

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây thất vọng vì điều này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê