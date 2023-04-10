Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây thất vọng vì điều này

Sao quốc tế 10/04/2023 18:38

Phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính được ví là "bom tấn" cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại vì có sự tham gia của dàn sao chất lượng, nội dung cuốn hút.

Gần đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc đóng chính đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên. Phim được ví là "bom tấn" cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại vì có sự tham gia của dàn sao chất lượng, nội dung cuốn hút.

Thế nhưng khi vừa lên sóng, phim bùng nổ những tranh cãi trái chiều. Cụ thể, nhân vật Ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng chính) khiến không ít người xem thất vọng. Nguyên nhân không phải đến từ diễn xuất của nam tài tử mà việc trang điểm đậm, nữ tính khiến tạo hình nhân vật của anh không uy nghiêm, thiếu khí chất. Hơn nữa, khán giả cũng chê La Vân Hi không hợp với vai diễn Đàm Đài Tẫn. Nguyên nhân vì tài tử này sở hữu ngoại hình khá thanh mảnh không đủ nam tính để thể hiện một nhân vật như Đàm Đài Tẫn.

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây thất vọng vì điều này - Ảnh 1

Trước đó, khi trailer của phim được công bố, nhiều khán giả đã thất vọng vì tạo hình lên phim không được đẹp như diễn viên chụp ảnh thử tạo hình. Tranh cãi nổ ra xoay quanh việc chỉnh filter màu trắng bệch làm mất màu sắc, hình khối của diễn viên.

Đối mặt với vấn đề này, khán giả là người hâm mộ trung thành của thể loại cổ trang, tiên hiệp đã chỉnh màu lại cho tạo hình nhân vật và  đem ra so sánh với hình ảnh trong trailer. Theo đó, những hình ảnh sau khi được một số khán giả chỉnh màu lại trông dễ chịu hơn. Chính vì thế, họ yêu cầu đoàn phim phải rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại khi phim lên sóng. Tuy nhiên, khi phim chiếu những tập đầu tiên, khâu tạo hình, trang điểm, chỉnh màu phim cũng chưa làm người xem hài lòng.

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây thất vọng vì điều này - Ảnh 2

Bộ phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần.

Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa.

Ngay tại thời điểm khi hai con người hai số phận nghiệt ngã gương vỡ lại lành tìm được nhau, việc thân thế là Ma thai của Đạm Đài Tẫn vẫn khiến hắn rước về nhiều sự chỉ trích, tam giới lại một lần nữa rơi vào hiểm nguy. Đối mặt với số phận tàn khốc, Đạm Đài Tẫn tế thân thiết lập lại cục diện. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để đến với nhau.

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