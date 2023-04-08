Trường Nguyệt Tẫn Minh ra mắt thắng lợi, Bạch Lộc và La Vân Hi được fan khen ngợi hết nấc

Sao quốc tế 08/04/2023 19:30

Phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía khán giả.

Mới đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức phát sóng những tập đầu tiên. Dự án đánh dấu màn tái hợp của Bạch LộcLa Vân Hi nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Cụ thể phim được đánh giá ở mặt kỷ xảo rất cao, diễn xuất của dàn diễn viên ở mức tốt giúp người xem không khỏi cảm thấy ấn tượng với những tập đầu. Chưa hết chỉ sau 2 ngày ra mắt, bộ phim đã xô đổ hàng loạt kỷ lục của Youku trước đó.

Trường Nguyệt Tẫn Minh ra mắt thắng lợi, Bạch Lộc và La Vân Hi được fan khen ngợi hết nấc - Ảnh 1
Bạch Lộc và La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Theo đó, chỉ trong vòng 29 tiếng kể từ lúc lên sóng, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng. Bộ phim của Bạch Lộc – La vân Hi cũng trở thành dự án cán mốc điểm nhiệt này nhanh nhất trong lịch sử Youku. 

Không những vậy, chỉ số cảnh khí Datawin của Trường cũng đã chính thức phá mốc 2.023 (Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng). Trước đó với 23 triệu view, Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đã trở thành bộ phim có view Vân Hợp đứng đầu trên nền tảng Youku qua đó vượt mặt hàng loạt những cái tên lớn trước đó. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh ra mắt thắng lợi, Bạch Lộc và La Vân Hi được fan khen ngợi hết nấc - Ảnh 2

Có thể thấy, các chỉ số phim của Trường Nguyệt Tẫn Minh đều đang ở mức rất cao. Đây được đánh giá là một bộ phim tiềm năng có thể bạo nếu giữ vững phong độ. Sự thành công của dự án đến thời điểm hiện tại có sự đóng góp không hề nhỏ của Bach Lộc và La Vân Hi, trong đó diễn xuất của Bạch Lộc nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía netizen khi đã tiến bộ không ít. 

Hiện các chủ đề liên quan đến Trường Nguyệt Tẫn Minh từ nội dung, tạo hình cho đến kỹ xảo đều đang được dân tình bàn tán xôn xao. Khán giả đánh giá công sức mà Youku bỏ ra để marketing cho phim đúng là không uổng phí và là một dự án đáng để hầu hết mọi người trải nghiệm một lần trong đời. 

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Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh sao châu á sao hoa ngữ

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