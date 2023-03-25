Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt tại đêm hội weibo: Liệu đã đủ sức trở thành cặp đôi hot nhất?

Sao quốc tế 25/03/2023 21:36

Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khiến fan phát sốt tại đêm hội weibo.

Quy tụ hơn một nửa minh tinh của Cbiz tham gia, Đêm hội Weibo 2022 đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bên cạnh đó tạo hình của các ngôi sao cũng là một trong những điều được netizen đặc biệt chú ý đến, trong đó không thể không nhắc đến Bạch LộcVương Hạc Đệ

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại Bạch Lộc đã lộ diện với hai tạo hình. Bộ trang phục đầu tiên của nàng tiểu hoa bị chê vì không phù hợp, không tạo được ấn tượng mạnh khi xuất hiện. Tuy nhiên chiếc váy trắng điểm lông vũ vàng thứ hai lại khiến khán giả đồng loạt quay xe và khen ngợi hết lời. Thậm chí, một số người tự tin rằng Bạch Lộc chính là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu mỹ nhân ấn tượng nhất đêm hội. 

Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt tại đêm hội weibo: Liệu đã đủ sức trở thành cặp đôi hot nhất? - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Ngay sau Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ cũng tung ra tạo hình của mình trong Đêm hội Weibo. Chàng mỹ nam Thương Lan Quyết diện một bộ trang phục trắng được thiết kế cầu kỳ nhưng không quá lố bịch mà còn tô lên vẽ đẹp nam tính của mỹ nam họ Vương này. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ giống như cô dâu chú rể vậy. Nếu trong Đêm hội Weibo năm nay, cặp đôi này xuất hiện cạnh nhau chắc chắn sẽ khiến fan couple đứng ngồi không yên. Chính vì vậy mà một số bộ phận netizen còn cho rằng cả 2 nhiều khả năng sẽ là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong đêm hội weibo. 

Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt tại đêm hội weibo: Liệu đã đủ sức trở thành cặp đôi hot nhất? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã cùng hợp tác trong dự án ngôn tình chuyển thể Dĩ Ái Vi Doanh. Đều là hai lưu lượng đang được chú ý, lại thêm ngoại hình đẹp vậy nên cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, chemistry trên phim trường của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cũng gây sốt vì quá đỉnh. Cặp đôi này hứa hẹn sẽ gây sốt màn ảnh nhỏ khi Dĩ Ái Vi Doanh được lên sóng.

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