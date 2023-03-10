Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên

Sao quốc tế 10/03/2023 15:31

Netizen bất ngờ khi Vương Hạc Đệ không phải là nam chính được nhắm đến đầu tiên trong Thương Lan Quyết.

Nhờ vai diễn Đông Phương Thanh Thương và Thương Lan Quyết mà Vương Hạc Đệ mới có được thành tựu và vị trí như ngày hôm nay, không chỉ được thăng tiến lên hàng ngũ những ngôi sao được săn đón nhiều nhất ở hiện tại mà tài nguyên của anh chàng cũng trở nên dồi dào hơn trước đáng kể. Dẫu vậy, ít người không thể ngờ rằng mỹ nam họ Vương cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 2 của Thương Lan Quyết. 

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Vốn dĩ, đoàn làm phim Thương Lan Quyết đã tiếp cận Trần Tinh Húc, có ý giao cho anh vai Đông Phương Thanh Thương, tuy nhiên, khi đó ngôi sao Đông Cung đã từ chối dự án này vì cho rằng Thương Lan Quyết khó mà có thể đạt được thành công. 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại đây có thể được xem là một trong những quyết định sai lầm nhất của Trần Tinh Húc khi Thương Lan Quyết không những không chiếm trọn sportlight mà còn vượt qua cả dự án của nam diễn viên. 

Tiết lộ bất ngờ về dự án Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không phải là sao nam được nhắm đến đầu tiên - Ảnh 2
Trần Tinh Húc - Ảnh: Internet

 

Đấy là còn chưa kể, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vướng phải khá nhiều lời chê bai của khán giả, từ vấn đề về tạo hình nhân vật, không toát ra được khí chất tiên tử cần có, cho tới kĩ xảo thua cả 3 xu, xử lý hậu trường hời hợt,... 

Khi biết Trần Tinh Húc đã "nhường" lại vai chính Thương Lan Quyết cho Vương Hạc Đệ, bên cạnh nhiều bình luận chia buồn cùng sao nam họ Trần, không ít cư dân mạng lại cảm thấy dù anh thực sự nhận lời góp mặt trong Thương Lan Quyết thì chưa chắc phim đã có thể nổi tiếng được như hiện giờ. 

 

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