Cảnh hôn dưới tuyết lãng mạn nhưng cũng tấu hề của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính hiện đang khởi quay nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi visual mãn nhãn của cặp đôi chính. Vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi luôn được công chúng đặc biệt chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy tình cảm của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tại phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, cặp đôi có cảnh hôn lãng mạn dưới trời tuyết rơi khiến dân tình không khỏi bấn loạn.

Tuy nhiên, dân tình chưa kịp rụng tim trước chemistry ngọt ngào của cặp đôi, khi đạo diễn vừa hô ‘cắt’, cặp đôi liền cười lớn không ngừng. Có vẻ như Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cố gồng để nhịn cười khi phải đóng một cảnh nghiêm túc dưới sự chứng kiến của người dân, nhưng khi xã vai thì ‘bản chất thật’ của cặp đôi liền ‘hiện nguyên hình’.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.