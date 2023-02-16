Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Sao quốc tế 16/02/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ tung loạt poster mới của các nhân vật. Theo đó, màn tái hợp của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ sau Phù Đồ Duyên thu hút sự chú ý.

Thời gian gần đây, dự án cổ trang Phù Đồ Duyên lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả với màn diễn xuất ăn ý, ngọt ngào của cặp đôi Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ. Được biết, sau khi tham gia dự án này, cặp đôi tiếp tục ‘xuyên không’ tái hợp trong dự án phim hiện đại Hôm Nay Phải Cố Lên.

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ tung loạt poster mới của các nhân vật sau thời gian đóng máy vào đầu năm 2022. Dự án có sự tham gia của Trịnh Khải, Trần Ngọc Kỳ, Vương Hạc Đệ,…Hiện tại, bộ phim chưa cho lịch lên sóng cụ thể nhưng vẫn thu hút sự chú ý lớn của khán giả, nhất là màn tái hợp của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ.

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 2Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 3Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 4Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 5Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 6Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 7Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 8

Được biết, Vương Hạc Đệ là vai khách mời đặc biệt diễn chính. Với tạo hình khá hài hước, đặc biết với bộ tóc có cọng tóc dựng đứng, hứa hẹn anh chàng sẽ mang đến những tràn cười nghiêng ngả cho khán giả khi dự án lên sóng.

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 9

Hôm Nay Phải Cố Lên có nội dung xoay quanh những nhân viên của văn phòng làm việc mang tên Phòng kế hoạch 3. Đây từng là nơi thần bí và vẻ vang nhất của công ty điện tử Cao Phát. Nhưng trong 3 năm gần đây, địa vị của phòng bị giảm sút nghiêm trọng vì đưa ra nhiều kế hoạch không khả thi. Tuy nhiên các nhân viên của phòng mỗi người lại có quan điểm của riêng mình, thể hiện một cuộc sống gọi là "người bình thường phấn đấu".

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên - Ảnh 10

Dù là hố đen nơi công sở Lý Thiên Nhiên (Trịnh Khải) hay là cô gái luôn theo đuổi lối sống bình thản Phạm Tư Tư (Trần Ngọc Kỳ) và cả Bạch Mã Soái (Vương Hạc Đệ) đã lựa chọn cố gắng hết sức chứ không chịu mang danh con nhà giàu vô dụng. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình và sự kiên trì theo đuổi nó. Không những thế, họ còn cùng nhau vượt qua khó khăn trong nụ cười và nước mắt nơi công sở. Từ đó có được tình bạn và tình yêu chân thành.

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