Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sự gia tăng này được cho là gắn liền với sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim tình cảm hiện đại phát sóng trong tháng qua. Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, cô gái trẻ phải đối mặt với những áp lực trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Nhân vật được xây dựng theo hướng gần gũi, có những trăn trở và cảm xúc dễ tạo sự đồng cảm với khán giả.

Theo dữ liệu được công khai, tài khoản Weibo của Tôn Thiên đã vượt mốc 8,3 triệu người theo dõi, trong khi lượt truy cập trang cá nhân được ghi nhận ở mức hơn 1,14 triệu lượt mỗi ngày. Trên Douyin, nữ diễn viên sở hữu khoảng 2,897 triệu người theo dõi, với mức tăng khoảng 30.000-50.000 người trong một tuần.

Cách thể hiện của Tôn Thiên cũng nhận được sự chú ý nhờ lối diễn xuất tiết chế. Nữ diễn viên chủ yếu sử dụng ánh mắt, biểu cảm và cách nhấn nhá lời thoại để thể hiện những thay đổi tâm lý của nhân vật. Sự tương tác tự nhiên giữa cô và bạn diễn Tỉnh Bách Nhiên cũng góp phần tạo hiệu ứng cho bộ phim.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho Tôn Thiên không hoàn toàn bắt đầu từ Đầu Xuân Tươi Sáng. Nữ diễn viên sinh năm 1997 đã có gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Trước khi theo nghề, cô từng học ballet trong 7 năm tại Bắc Kinh. Chấn thương đầu gối khiến Tôn Thiên phải dừng con đường theo đuổi bộ môn này, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Tôn Thiên từng góp mặt trong Mau đưa anh trai tôi đi đi, Vườn sao băng, Thật tuyệt khi ở nơi đất khách và Gió thổi Bán Hạ. Đặc biệt, vai Cao Tân Di trong Gió thổi Bán Hạ từng giúp cô nhận được nhiều sự chú ý dù chỉ là nhân vật phụ.

Năm 2026, Tôn Thiên tiếp tục xuất hiện trong một số dự án như Đông Chí, Tình yêu của thời đại trong sáng và Đầu Xuân Tươi Sáng. Những tác phẩm liên tiếp giúp nữ diễn viên mở rộng độ nhận diện.

Sau hiệu ứng của Đầu Xuân Tươi Sáng, lượng fan tăng mạnh đang tạo thêm động lực cho Tôn Thiên trên chặng đường phía trước. Với các dự án mới thuộc nhiều thể loại, nữ diễn viên được kỳ vọng tiếp tục dùng vai diễn để củng cố vị trí thay vì chỉ dựa vào sức nóng nhất thời trên mạng xã hội.