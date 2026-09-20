Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 20/09/2026 17:50

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc, tiền bạc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ. Ngoài ra, tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn "xuống tiền" để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có lắm kẻ theo đuổi hơn bởi bạn có tính tình phong lưu nên ai gặp cũng mến. Bạn có cơ hội gặp gỡ tri kỷ trong một cuộc hẹn cuối ngày. Riêng với những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm vượng sắc. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, cho dù đó là may mắn giàu có tích cực hay một phần đều rất phổ biến. Ngoài việc tiến lên một tầm cao mới trong cuộc sống, anh ấy còn được Thần Tài kỳ vọng, và ắt hẳn sẽ có những con đường tiền bạc ở khắp mọi nơi. Hoàn toàn ổn khi làm việc bên ngoài để được tăng lương.

Trong chuyện tình cảm bản mệnh là người rất lý trí, bạn sẽ không nhận ra đúng tình cảm của mình dành cho người kia. Con giáp này tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến công việc của người khác, nếu không sẽ gây gổ với bạn đấy nhé. Bản mệnh đừng cố tiêu tiền một cách không chủ đích nữa.

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác. Sau ngày mai, dù khó khăn nhưng con giáp này vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công trong cuộc sống.

Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí, cưới hỏi trong thời gian này. Có thể nói, bạn rất may mắn về mọi mặt bởi tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho bạn.

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 21 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng