Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Theo cập nhật mới nhất, Lan Hương Như Cố đạt đỉnh 31.513 điểm nhiệt trên Tencent Video, vượt mức 31.248 điểm mà Trục Ngọc thiết lập trước đó. Đáng chú ý, bộ phim chỉ mất 5 ngày để vượt mốc 30.000 điểm nhiệt. Từ 23.392 điểm trong ngày đầu phát sóng, nhiệt độ của tác phẩm liên tục tăng và đạt 31.513 điểm vào ngày thứ bảy.

Lan Hương Như Cố đang tạo dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi chính thức vượt qua cột mốc nhiệt độ của Trục Ngọc, trở thành bộ phim có mức nhiệt cao nhất năm 2026 trên Tencent Video. Thành tích này càng gây chú ý khi tác phẩm do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính mới chỉ lên sóng hơn một tuần.

Trong khi đó, Trục Ngọc với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi từng giữ vị trí dẫn đầu về nhiệt độ trên Tencent Video trong năm 2026. Khoảng cách giữa hai bộ phim chỉ hơn 200 điểm, song tốc độ tăng nhiệt nhanh của Lan Hương Như Cố đang là yếu tố được khán giả quan tâm.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên, xoay quanh Thẩm Gia Lan do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Xuất thân từ một gia đình danh giá, cuộc sống của Thẩm Gia Lan đảo lộn sau khi gia tộc gặp biến cố. Để bảo toàn tính mạng, cô buộc phải thay đổi thân phận, sống dưới cái tên Hứa Lan Hương và từng bước tìm cách tồn tại trong hoàn cảnh mới.

Lưu Học Nghĩa vào vai Lâm Cẩm Kỳ, trưởng tôn của gia đình họ Lâm và người từng có hôn ước với Thẩm Gia Lan. Biến cố gia đình khiến mối quan hệ giữa hai người đứng trước nhiều thử thách. Câu chuyện không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn khai thác hành trình nữ chính giành lại quyền quyết định cuộc đời, giải quyết những bí mật liên quan đến thân phận và gia đình.

Lan Hương Như Cố đồng thời được phát sóng trên CCTV-8 từ ngày 11/9, giúp tác phẩm tiếp cận cả khán giả truyền hình lẫn người xem trực tuyến. Phim có tổng cộng 47 tập và hiện mới đi qua chưa đến một nửa chặng đường.

Bên cạnh thành tích trên nền tảng, tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều từ một bộ phận độc giả nguyên tác do có sự điều chỉnh trong cách xây dựng tình tiết và thân phận nữ chính. Dù vậy, các tranh luận chưa làm giảm sức hút của bộ phim.

Việc đạt 31.513 điểm nhiệt giúp Lan Hương Như Cố tạm thời đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình năm 2026 trên Tencent Video. Với số tập còn lại khá dài, thành tích của tác phẩm vẫn có khả năng tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.