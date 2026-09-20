Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 20/09/2026 21:45

Lan Hương Như Cố đang tạo dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi chính thức vượt qua cột mốc nhiệt độ của Trục Ngọc, trở thành bộ phim có mức nhiệt cao nhất năm 2026 trên Tencent Video.

Lan Hương Như Cố đang tạo dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi chính thức vượt qua cột mốc nhiệt độ của Trục Ngọc, trở thành bộ phim có mức nhiệt cao nhất năm 2026 trên Tencent Video. Thành tích này càng gây chú ý khi tác phẩm do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính mới chỉ lên sóng hơn một tuần.

Theo cập nhật mới nhất, Lan Hương Như Cố đạt đỉnh 31.513 điểm nhiệt trên Tencent Video, vượt mức 31.248 điểm mà Trục Ngọc thiết lập trước đó. Đáng chú ý, bộ phim chỉ mất 5 ngày để vượt mốc 30.000 điểm nhiệt. Từ 23.392 điểm trong ngày đầu phát sóng, nhiệt độ của tác phẩm liên tục tăng và đạt 31.513 điểm vào ngày thứ bảy.

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026 - Ảnh 1

Trong khi đó, Trục Ngọc với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi từng giữ vị trí dẫn đầu về nhiệt độ trên Tencent Video trong năm 2026. Khoảng cách giữa hai bộ phim chỉ hơn 200 điểm, song tốc độ tăng nhiệt nhanh của Lan Hương Như Cố đang là yếu tố được khán giả quan tâm.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên, xoay quanh Thẩm Gia Lan do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Xuất thân từ một gia đình danh giá, cuộc sống của Thẩm Gia Lan đảo lộn sau khi gia tộc gặp biến cố. Để bảo toàn tính mạng, cô buộc phải thay đổi thân phận, sống dưới cái tên Hứa Lan Hương và từng bước tìm cách tồn tại trong hoàn cảnh mới.

Lưu Học Nghĩa vào vai Lâm Cẩm Kỳ, trưởng tôn của gia đình họ Lâm và người từng có hôn ước với Thẩm Gia Lan. Biến cố gia đình khiến mối quan hệ giữa hai người đứng trước nhiều thử thách. Câu chuyện không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn khai thác hành trình nữ chính giành lại quyền quyết định cuộc đời, giải quyết những bí mật liên quan đến thân phận và gia đình.

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026 - Ảnh 2

Lan Hương Như Cố đồng thời được phát sóng trên CCTV-8 từ ngày 11/9, giúp tác phẩm tiếp cận cả khán giả truyền hình lẫn người xem trực tuyến. Phim có tổng cộng 47 tập và hiện mới đi qua chưa đến một nửa chặng đường.

Bên cạnh thành tích trên nền tảng, tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều từ một bộ phận độc giả nguyên tác do có sự điều chỉnh trong cách xây dựng tình tiết và thân phận nữ chính. Dù vậy, các tranh luận chưa làm giảm sức hút của bộ phim.

Việc đạt 31.513 điểm nhiệt giúp Lan Hương Như Cố tạm thời đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình năm 2026 trên Tencent Video. Với số tập còn lại khá dài, thành tích của tác phẩm vẫn có khả năng tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tuổi tác từ lâu được xem là một trong những áp lực đối với diễn viên nữ tại thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Khi bước qua tuổi 30, nhiều người dần thu hẹp lựa chọn vai diễn, đặc biệt với những nhân vật thanh xuân, tình cảm vốn thường được ưu tiên cho các gương mặt trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 10 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm