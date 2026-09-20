Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 20/09/2026 09:10

Thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'.

Tuổi Dần

Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10. Người tuổi này luôn lập ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong công việc. Cùng với sự siêng năng và chăm chỉ, bản mệnh đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Sự tự chủ tài chính giúp cho con giáp này nắm được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước đây. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hoà, nồng thắm. Người độc thân tìm thấy được cơ hội làm quen với đối tượng khác giới trong lần tình cờ nào đó. Bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng đâu xa mà ngay bên cạnh mình. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 1
Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai. Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này êm ấm, hòa thuận. Bạn và nửa kia khó lòng xa cách bởi những sóng gió, hiểu lầm trong cuộc sống. Người độc thân sẽ tìm được niềm vui riêng của mình mà không hề cảm thấy cô đơn.

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới. Ngoài ra, quý nhân còn giúp bản mệnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch hiện tại và gặt hái được nhiều thành tựu mới. Có vẻ như tài vận tăng tiến không ngừng trong khoảng thời gian này. Từ đó, con giáp này có được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng cho mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc. Bạn mau chóng hoàn thành công việc được giao và có nhiều thời gian hơn để dành cho người thân yêu của mình. Đồng thời, đây là còn là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thích. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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