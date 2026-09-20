Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Trước tình hình thời tiết bất lợi, sự kiện từng được cho là có thể thay đổi lịch trình. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi vẫn xuất hiện đúng kế hoạch. Khi được vệ sĩ che ô, cô không né tránh người hâm mộ hay các ống kính đang hướng về phía mình. Nữ diễn viên còn chủ động dừng lại, vẫy tay chào những khán giả đứng bên ngoài khu vực tổ chức sự kiện.

Trong lần xuất hiện mới đây, Lưu Diệc Phi lựa chọn bộ vest đen dáng rộng, kết hợp với một bông hoa trắng cài trước ngực và xắn tay áo. Hình ảnh nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là những khoảnh khắc được chụp từ xa, không qua chỉnh sửa.

Sau khi loạt hình ảnh được lan truyền, diện mạo đời thường của Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề được bàn luận. Một bộ phận cư dân mạng nhận xét nữ diễn viên là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Việc được ghi lại ở nhiều góc độ khác nhau giúp khán giả có cái nhìn gần hơn về ngoại hình thực tế của cô thay vì hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trên các bộ ảnh thời trang .

Đáng chú ý, vóc dáng của Lưu Diệc Phi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong bối cảnh ngành giải trí thường đề cao hình thể mảnh mai, nữ diễn viên được một số khán giả nhận xét sở hữu vóc dáng đầy đặn nhưng vẫn cân đối, khỏe khoắn và tự nhiên.

Nhiều bình luận dành lời khen cho làn da trắng, gương mặt nhỏ và thần thái của Lưu Diệc Phi. Một số người cho rằng những hình ảnh không qua chỉnh sửa cho thấy vẻ ngoài của cô gần với hình thể đời thường của một phụ nữ trưởng thành, thay vì tiêu chuẩn vóc dáng quá mảnh mai thường xuất hiện trên màn ảnh hoặc tạp chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực, vẫn có một số bình luận cho rằng vóc dáng hiện tại của Lưu Diệc Phi có phần đầy đặn hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Những ý kiến này tiếp tục tạo ra cuộc tranh luận về việc các nữ minh tinh nên duy trì hình thể như thế nào trước công chúng.

Dù nhận nhiều nhận xét khác nhau, Lưu Diệc Phi vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện. Những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên một lần nữa cho thấy sức hút của cô không chỉ đến từ các tác phẩm mà còn từ phong cách xuất hiện tự nhiên trước công chúng.