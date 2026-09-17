Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 17/09/2026 12:30

Mới đây, Sohu công bố bảng xếp hạng những nữ diễn viên chính phim hiện đại được yêu thích, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư và Tôn Thiên.

Mới đây, Sohu công bố danh sách những nữ diễn viên chính phim hiện đại được khán giả yêu thích. Bảng xếp hạng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ như Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư, Tôn Thiên, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận.

Điểm chung của các nhân vật được nhắc đến là không đơn thuần xoay quanh chuyện tình cảm. Họ đều có hành trình trưởng thành, tự lập và tìm kiếm giá trị riêng trong cuộc sống.

Trong “Câu chuyện Hoa Hồng”, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai, một người phụ nữ trải qua nhiều biến động trong tình yêu và cuộc sống. Từ mối tình đầu, hôn nhân đến ly hôn, mỗi chặng đường đều để lại những thay đổi nhất định trong suy nghĩ và cách sống của nhân vật.

Hoàng Diệc Mai từng tổn thương nhưng không để những thất bại tình cảm níu chân. Sau mỗi lần vấp ngã, cô dần hiểu rõ bản thân và chủ động lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Lưu Diệc Phi cũng cho thấy sự chuyển biến của nhân vật qua từng giai đoạn, từ cô gái trẻ giàu cảm xúc đến người phụ nữ trưởng thành, độc lập.

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi thay đổi hình tượng quen thuộc trong “Hãy để tôi tỏa sáng”. Nhân vật của cô xuất thân từ một thị trấn nhỏ nhưng không ngừng nỗ lực để bước vào môi trường học tập danh tiếng, sau đó xây dựng sự nghiệp tại thành phố lớn.

Từ một cô gái trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, nhân vật từng bước trở thành người dẫn chương trình truyền hình và bắt đầu con đường kinh doanh riêng. Phong cách thời trang công sở cùng hình ảnh tự tin, trưởng thành cũng giúp Triệu Lộ Tư mang đến diện mạo khác biệt.

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích - Ảnh 2

Tôn Thiên ghi dấu với hình tượng nữ chính trẻ tuổi mới bước vào môi trường công sở. Nhân vật ban đầu còn non nớt, trong sáng nhưng dần trưởng thành qua công việc, các mối quan hệ và những thử thách thực tế.

Chuyện tình cảm cũng được xây dựng với nhiều cung bậc, bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào là không ít tổn thương và lựa chọn khó khăn. Lối diễn xuất tự nhiên của Tôn Thiên giúp nhân vật tạo cảm giác gần gũi với khán giả.

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích - Ảnh 3

Ngoài ba cái tên trên, danh sách còn có Chu Châu với “Câu chuyện Hoa Hồng”, Dương Mịch trong “Định luật 80/20 của tình yêu”, Chương Nhược Nam với “Khó dỗ dành”, Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Em là niềm kiêu hãnh của anh” và Đàm Tùng Vận với “Xin hãy gọi tôi là tổng giám đốc”.

Sự góp mặt của nhiều nữ diễn viên nổi tiếng cho thấy dòng phim hiện đại tiếp tục thu hút sự quan tâm. Những nữ chính có cá tính, sự nghiệp riêng và hành trình trưởng thành độc lập đang trở thành hình tượng quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ.

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