Vương Sở Nhiên bất ngờ lấy lại thiện cảm, màn lội ngược dòng khiến khán giả ngỡ ngàng

Sao quốc tế 09/11/2026 14:32

Những ngày qua, Vương Sở Nhiên trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt trong chương trình giải trí Bây giờ xuất phát nào 4.

Những ngày qua, Vương Sở Nhiên trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt trong chương trình giải trí Bây giờ xuất phát nào 4. Không còn xuất hiện với hình ảnh mỹ nhân lạnh lùng, kiêu sa thường thấy, nữ diễn viên sinh năm 1999 gây bất ngờ bởi tính cách hài hước, tinh nghịch và nguồn năng lượng trẻ trung. Những khoảnh khắc tự nhiên của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Ngay từ khi lên sóng, Bây giờ xuất phát nào 4 đã tạo hiệu ứng bùng nổ. Chương trình ghi nhận mức nhiệt ngày đầu cao nhất trong năm 2026 của Tencent, thu hút gần 50 triệu lượt theo dõi và đạt chỉ số nhiệt độ vượt 30.000. Sức hút của show được đánh giá không thua kém một bộ phim truyền hình ăn khách. Trong đó, Vương Sở Nhiên là một trong những gương mặt nổi bật, liên tục có những video gây sốt trên Douyin và Xiaohongshu.

Vương Sở Nhiên bất ngờ lấy lại thiện cảm, màn lội ngược dòng khiến khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 1Vương Sở Nhiên bất ngờ lấy lại thiện cảm, màn lội ngược dòng khiến khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 2

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tham gia một chương trình giải trí với vai trò khách mời thường xuyên và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem. Cô thoải mái trò chuyện, trêu chọc đồng nghiệp, liên tục thể hiện những biểu cảm hài hước. Thay vì cố gắng duy trì hình tượng xinh đẹp, dịu dàng, Vương Sở Nhiên không ngại để lộ những khoảnh khắc ngốc nghếch, lém lỉnh và có phần tinh nghịch trước ống kính.

Sự thay đổi này càng gây chú ý khi trước đó, nữ diễn viên từng có thời gian dài đối mặt với làn sóng chỉ trích. Năm 2023, sau khi đảm nhận vai Hứa Thấm trong bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi, cô vướng tranh cãi dữ dội. Nhân vật Hứa Thấm bị khán giả đánh giá là ích kỷ, vô ơn, quá sa đà vào tình yêu và sẵn sàng từ bỏ gia đình đã nuôi dưỡng mình vì chuyện tình cảm. Sự bất mãn dành cho nhân vật cũng phần nào chuyển sang nữ diễn viên ngoài đời.

 Vương Sở Nhiên bất ngờ lấy lại thiện cảm, màn lội ngược dòng khiến khán giả ngỡ ngàng - Ảnh 3

Thời điểm đó, Vương Sở Nhiên còn bị nhận xét có biểu cảm khó gần, thái độ trịch thượng và thiếu thân thiện với đồng nghiệp. Những bình luận tiêu cực xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá thương mại của cô. Một số thương hiệu phải gỡ bỏ bài đăng liên quan đến nữ diễn viên trước sức ép từ người tiêu dùng. Vương Sở Nhiên sau đó hạn chế xuất hiện tại các sự kiện và tập trung hoạt động trên phim trường.

Bởi vậy, hình ảnh của cô trong Bây giờ xuất phát nào 4 được xem như một màn lội ngược dòng đáng chú ý. Đối lập với vẻ đẹp thanh lãnh, sang trọng trên thảm đỏ, Vương Sở Nhiên ngoài đời lại mang đến cảm giác gần gũi, vui vẻ và giàu năng lượng. Những khoảnh khắc này giúp công chúng có thêm góc nhìn khác về nữ diễn viên, đồng thời phần nào xóa bỏ định kiến trước đây.

Từ gương mặt từng gây tranh cãi, Vương Sở Nhiên đang dần lấy lại thiện cảm nhờ sự thể hiện tự nhiên trên sóng truyền hình. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với sự nghiệp của người đẹp, cho thấy sức mạnh của các chương trình giải trí trong việc giúp nghệ sĩ xây dựng lại hình ảnh trước công chúng.

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên trong chương trình thực tế Bây giờ xuất phát nào (Natural High) mùa 4 mới đây thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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