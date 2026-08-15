Ảnh cũ hé lộ nhan sắc nổi bật của Vương Sở Nhiên

Sao quốc tế 15/08/2026 14:30

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh Vương Sở Nhiên trong những năm đầu đại học bất ngờ được cư dân mạng tìm lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh Vương Sở Nhiên trong những năm đầu đại học bất ngờ được cư dân mạng tìm lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Video được quay vào năm 2017, thời điểm nữ diễn viên đang là sinh viên năm nhất Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trong đoạn clip, Vương Sở Nhiên gần như để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, diện trang phục tập luyện đơn giản và thực hiện các bài tập hình thể như ép chân, mở vai. So với hình ảnh sang trọng, trưởng thành hiện tại, nữ diễn viên khi ấy mang vẻ ngoài khá khác biệt với đôi má bầu bĩnh, đường nét mềm mại và thần thái đúng chất một cô sinh viên trẻ.

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý là dù phong cách thay đổi theo thời gian, đường nét gương mặt của Vương Sở Nhiên gần như không có nhiều khác biệt. Nhiều người nhận xét cô sở hữu diện mạo tự nhiên, càng trưởng thành càng bộc lộ rõ khí chất thanh thoát.

Ảnh cũ hé lộ nhan sắc nổi bật của Vương Sở Nhiên - Ảnh 1

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc thời sinh viên, nền tảng múa của Vương Sở Nhiên cũng được khán giả quan tâm trở lại. Nữ diễn viên bắt đầu học ballet và múa Trung Quốc từ năm 4 tuổi, duy trì việc luyện tập trong nhiều năm. Chính quá trình này được cho là góp phần hình thành vóc dáng và khả năng kiểm soát cơ thể nổi bật của cô.

Khi bước vào Học viện Hý kịch Thượng Hải, Vương Sở Nhiên tiếp tục được rèn luyện các kỹ năng hình thể. Những bài tập tưởng chừng đơn giản như giữ tư thế, mở vai hay kiểm soát đường cong cơ thể đã giúp nữ diễn viên có nền tảng tốt để phục vụ cho công việc diễn xuất sau này.

Trước đó, một số hình ảnh thời thơ ấu của Vương Sở Nhiên cũng từng được chia sẻ. Khi khoảng 6 tuổi, cô từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình ở Sơn Đông với tên thật Tống Á Mộng. Dù còn nhỏ, cô đã tự tin giới thiệu bản thân và thể hiện niềm yêu thích với múa.

Ảnh cũ hé lộ nhan sắc nổi bật của Vương Sở Nhiên - Ảnh 2

Những năm tháng tập luyện từ nhỏ được cho là lý do giúp Vương Sở Nhiên sở hữu phần cổ, vai và lưng khá thanh thoát. Khi diện trang phục cổ trang hay sườn xám, ưu thế hình thể càng trở nên rõ rệt.

Gần đây, ngoại hình của nữ diễn viên tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận khi cô xuất hiện trong Giây phút ấy vượt giới hạn. Dù bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, hình ảnh của Vương Sở Nhiên vẫn được đánh giá cao.

Đặc biệt, những khoảnh khắc hậu trường khi nữ diễn viên diện sườn xám từng gây chú ý trên mạng xã hội. Khả năng tạo dáng, kiểm soát cơ thể và giữ đường nét thanh thoát được cho là thành quả của nhiều năm rèn luyện.

Từ cô sinh viên giản dị trong phòng tập năm nào đến nữ diễn viên sở hữu khí chất nổi bật trên màn ảnh, hành trình của Vương Sở Nhiên cho thấy ngoại hình hiện tại không hoàn toàn đến từ lợi thế bẩm sinh mà còn được hình thành qua quá trình luyện tập lâu dài.

Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm

Loạt khoảnh khắc tương tác của Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thu hút sự quan tâm

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những màn tương tác trong quá trình quảng bá bộ phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn.

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