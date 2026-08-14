Danh tính 3 người thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đã làm việc với 3 người liên quan việc thả 3 con diều gắn đèn chớp gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm việc đối với T.V.T. (SN 1894) cùng 2 người khác để làm rõ về việc thả diều sáo gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay. Qua làm việc với công an, T. thừa nhận là người thả diều tại khu vực phường Bình Hưng Hòa vào tối 13/8, làm ảnh hưởng các chuyến bay. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Khoảng 19h40 ngày 13/8, đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiếp nhận thông tin có vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương. Người thả diều sáo bị mời làm việc Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin, bộ phận kiểm soát không lưu đã khẩn trương phối hợp xác minh. Hoạt động tại Tân Sơn Nhất được theo dõi chặt chẽ với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn bay.

Đến 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật. Trước khả năng vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình. Các máy bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được tổ chức bay chờ; máy bay chuẩn bị khởi hành phải hoãn cất cánh. Theo thống kê, ít nhất 21 chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Trong đó, có chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay Cam Ranh. Sau khoảng 13 phút, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Lực lượng chức năng xác định vật thể bay được ghi nhận trước đó là 3 con diều có gắn đèn. Những người thả diều được mời làm việc cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa Nhà chức trách địa phương đã tìm được chiếc diều, mời những người liên quan lên làm việc và tiến hành các bước xử lý theo quy định. Tân Sơn Nhất là cảng hàng không có mật độ khai thác cao nhất cả nước, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không là đặc biệt quan trọng. Trước đó, chiều tối 11/8, sân bay này đã phải tạm dừng cất hạ cánh 2 lần do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV). Vụ việc khiến hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng, 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy vì cạn nhiên liệu.

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