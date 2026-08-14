Danh tính 3 người thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

Đời sống 14/08/2026 15:17

Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đã làm việc với 3 người liên quan việc thả 3 con diều gắn đèn chớp gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang làm việc đối với T.V.T. (SN 1894) cùng 2 người khác để làm rõ về việc thả diều sáo gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Qua làm việc với công an, T. thừa nhận là người thả diều tại khu vực phường Bình Hưng Hòa vào tối 13/8, làm ảnh hưởng các chuyến bay. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Khoảng 19h40 ngày 13/8, đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiếp nhận thông tin có vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương.

Danh tính 3 người thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất - Ảnh 1
Người thả diều sáo bị mời làm việc

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận tin, bộ phận kiểm soát không lưu đã khẩn trương phối hợp xác minh. Hoạt động tại Tân Sơn Nhất được theo dõi chặt chẽ với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn bay.

Đến 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật. Trước khả năng vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Các máy bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được tổ chức bay chờ; máy bay chuẩn bị khởi hành phải hoãn cất cánh. Theo thống kê, ít nhất 21 chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Trong đó, có chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay Cam Ranh.

Sau khoảng 13 phút, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Lực lượng chức năng xác định vật thể bay được ghi nhận trước đó là 3 con diều có gắn đèn.

Danh tính 3 người thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất - Ảnh 2Danh tính 3 người thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất - Ảnh 3
Những người thả diều được mời làm việc cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa

Nhà chức trách địa phương đã tìm được chiếc diều, mời những người liên quan lên làm việc và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Tân Sơn Nhất là cảng hàng không có mật độ khai thác cao nhất cả nước, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không là đặc biệt quan trọng.

Trước đó, chiều tối 11/8, sân bay này đã phải tạm dừng cất hạ cánh 2 lần do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV). Vụ việc khiến hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng, 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy vì cạn nhiên liệu.

NÓNG: 3 doanh nghiệp dược bị phạt gần 100 triệu, liên quan 41 loại thuốc

NÓNG: 3 doanh nghiệp dược bị phạt gần 100 triệu, liên quan 41 loại thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty dược do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá thuốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm
Từ khóa:   sân bay Tân Sơn Nhất thả diều tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 21 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 21 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 21 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 21 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội