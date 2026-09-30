Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 30/09/2026 11:54

Nhớ lại thời điểm năm 2000, khi Tiếu ngạo giang hồ gây tiếng vang và vai Lệnh Hồ Xung đưa tên tuổi Lý Á Bằng đến gần khán giả, anh kể từng tham dự một sự kiện tại Quảng trường Tuyền Thành ở Tế Nam, Trung Quốc. Hàng chục nghìn người có mặt khiến nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Á Bằng hiếm hoi chia sẻ về lý do rời xa màn ảnh. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết: “Tôi không còn quá hứng thú với diễn xuất”.

Nhớ lại thời điểm năm 2000, khi Tiếu ngạo giang hồ gây tiếng vang và vai Lệnh Hồ Xung đưa tên tuổi Lý Á Bằng đến gần khán giả, anh kể từng tham dự một sự kiện tại Quảng trường Tuyền Thành ở Tế Nam, Trung Quốc. Hàng chục nghìn người có mặt khiến nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý.

Lý Á Bằng cho biết ánh đèn sân khấu khi đó quá chói, khiến anh gần như không thể nhìn rõ đám đông phía dưới. Tuy nhiên, tiếng reo hò và những lời gọi tên vẫn vang lên rõ ràng. Thay vì cảm thấy phấn khích, khoảnh khắc ấy lại khiến anh suy ngẫm về sự nổi tiếng. “Đáng lẽ tôi phải rất vui mới đúng, nhưng tôi lại không vui”, anh nhớ lại.

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh - Ảnh 1

Theo Lý Á Bằng, những gì một người nhận được nên tương xứng với những gì họ bỏ ra. Khi trở thành diễn viên nổi tiếng, anh cảm thấy bản thân nhận được quá nhiều sự chú ý trong khi chưa chắc đã cống hiến tương xứng. Cảm giác ấy khiến anh dần bất an và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về con đường mình đang đi.

Tình yêu đến cùng năm 2011 là tác phẩm cuối cùng Lý Á Bằng tham gia. Sau bộ phim, anh không tiếp tục nhận vai mới mà chuyển hướng sang kinh doanh. Nam diễn viên từng đầu tư vào bất động sản nhưng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến khoản nợ lớn. Những năm gần đây, anh chuyển sang livestream bán hàng, trong đó có các sản phẩm trà, để duy trì công việc kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động kinh tế, Lý Á Bằng còn dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Xuất phát từ việc con gái Lý Yên mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh, anh cùng Vương Phi thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên năm 2006 và sau đó tham gia sáng lập Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên.

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh - Ảnh 2

Chuyện tình cảm của Lý Á Bằng cũng trải qua nhiều biến động. Anh kết hôn với Vương Phi năm 2005 và ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ và có một con gái. Hai người ly hôn vào tháng 10/2025, thống nhất để con gái sống cùng mẹ.

Đầu năm 2026, khi được hỏi về khả năng kết hôn lần nữa, Lý Á Bằng đáp: “Tôi cũng không biết, ai biết được”. Anh cho rằng tình yêu có cả những mặt đẹp đẽ lẫn đau khổ, còn trải nghiệm của bản thân có thể gói gọn trong hai chữ “duyên phận”.

Ở tuổi ngoài 50, Lý Á Bằng không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Thay vào đó, anh tập trung vào kinh doanh, sáng tạo nội dung và các hoạt động thiện nguyện.

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Sự kiện có sự góp mặt của những người thân thiết với Lý Á Bằng, trong đó có mẹ 81 tuổi, con gái Lý Yên vừa trở về từ nước ngoài và người bạn cũ Chu Kiệt, bạn diễn của anh trong “Anh hùng xạ điêu”. Đại diện ngành văn hóa và du lịch địa phương cũng tham dự.

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