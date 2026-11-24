Phiên bản mới được phát hành trên nền tảng NetEase Cloud Music, đánh dấu cột mốc 20 năm của tác phẩm. Năm 2006, Vương Phi từng thể hiện Thiên thần hay cười nhằm gây quỹ cho Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, tổ chức do cô và Lý Á Bằng cùng sáng lập. Quỹ hướng đến hỗ trợ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Dự án cũng gắn liền với câu chuyện của Lý Yến, con gái hai nghệ sĩ.

Ca khúc Thiên thần hay cười được làm mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành với sự góp giọng của Vương Phi, con gái Lý Yến và Đậu Tĩnh Đồng. Sự kết hợp đặc biệt của ba thành viên trong gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời gợi nhắc hành trình thiện nguyện mà Vương Phi và Lý Á Bằng khởi xướng từ hai thập kỷ trước.

Sau 20 năm, ca khúc được khoác lên diện mạo mới với sự tham gia của chính Lý Yến và Đậu Tĩnh Đồng bên cạnh Vương Phi. Sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc mà còn là dịp nhìn lại hành trình hỗ trợ trẻ em mắc dị tật bẩm sinh mà hai nghệ sĩ đã theo đuổi.

Đáng chú ý, Lý Á Bằng tiết lộ anh từng ngỏ ý muốn góp giọng trong bản thu kỷ niệm nhưng bị ba mẹ con từ chối. Trong một buổi livestream, nam diễn viên hài hước kể rằng sau khi nghe bản hoàn chỉnh, anh thậm chí không thể phân biệt chính xác giọng hát của từng người. Anh còn tự trêu rằng trong gia đình, ngay cả thú cưng dường như cũng được ưu tiên hơn mình.

Bên cạnh câu chuyện âm nhạc, Lý Á Bằng cũng chia sẻ về hoạt động quyên góp của Quỹ Thiên thần Yên Nhiên. Trước khi ca khúc được phát hành, anh kêu gọi những người ủng hộ cân nhắc điều chỉnh mức đóng góp định kỳ xuống còn 1 NDT mỗi tháng. Theo nam diễn viên, số tiền quyên góp thường xuyên hiện đã vượt quá khả năng cứu trợ hằng tháng của quỹ. Vì vậy, anh mong muốn duy trì nguồn đóng góp ổn định, phù hợp với năng lực hỗ trợ thực tế.

Động thái này nhận được sự quan tâm trong bối cảnh Lý Á Bằng từng đối mặt với nhiều tranh luận về tình hình tài chính và các khoản nợ. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng đồng hành với hoạt động thiện nguyện theo hướng lâu dài.

Theo số liệu được công bố nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Quỹ Thiên thần Yên Nhiên đã hỗ trợ 17.619 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và hỗ trợ điều trị ngôn ngữ cho 664 trường hợp. Những kết quả này cho thấy hành trình thiện nguyện đã được duy trì trong suốt hai thập kỷ, vượt ra ngoài ý nghĩa của một sản phẩm âm nhạc đơn thuần.