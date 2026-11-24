Tuy nhiên, bên cạnh thành tích trực tuyến, tác phẩm cũng vấp phải một số tranh luận về tính chính xác chuyên môn. Cụ thể, cảnh bác sĩ dùng miệng cắn mở nắp bảo vệ kim tiêm trong tập đầu tiên khiến một bộ phận khán giả hoạt động trong ngành y tế đặt câu hỏi về mức độ phù hợp với quy trình thực hành lâm sàng. Trước phản ứng này, ê-kíp cho biết kịch bản đã trải qua quá trình khảo sát thực tế và tham vấn cố vấn y khoa. Mục tiêu của phim là khắc họa tinh thần cứu người của nhân viên y tế, thay vì xây dựng hình ảnh bác sĩ hoàn hảo trong mọi tình huống.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 21/11, Kỳ tích phòng cấp cứu vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều tại Đài Loan (Trung Quốc) chưa đầy 48 giờ sau khi ra mắt. Bộ phim sau đó tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tuần tại thị trường này.

Trong buổi phỏng vấn quảng bá trên chương trình Thùng rác sự thật của Netflix, Hoắc Kiến Hoa nhận được câu hỏi liệu bản thân đã qua thời kỳ nổi tiếng đỉnh cao hay chưa. Nam diễn viên hài hước đáp: "Tôi từng nổi tiếng sao?". Câu trả lời khiến nhiều người thích thú, đồng thời thể hiện thái độ thoải mái của anh trước những thay đổi về sức hút và vị trí của nghệ sĩ theo thời gian.

Hoắc Kiến Hoa cũng nhìn lại giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Anh tiết lộ từng đặt mục tiêu mỗi tác phẩm tham gia phải đạt thành tích dẫn đầu về tỷ suất người xem. Có thời điểm, nam diễn viên chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày, vừa phải tự thực hiện các cảnh võ thuật, vừa dành nhiều thời gian ghi nhớ lời thoại trong những bộ phim cổ trang.

Dẫu vậy, điều khiến tài tử trân trọng nhất không phải thành tích hay danh tiếng mà là sự đồng hành của khán giả. Anh kể từng gặp một gia đình tổ chức sinh nhật cho người bà tại nhà hàng. Vì bà yêu thích những bộ phim của anh, cả gia đình đã đề nghị được chụp ảnh chung. Với Hoắc Kiến Hoa, đó là minh chứng cho sự gắn bó bền bỉ giữa nghệ sĩ và người xem qua nhiều thế hệ.

Sinh năm 1979, Hoắc Kiến Hoa từng ghi dấu ấn qua Thiên hạ đệ nhất, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hoa Thiên Cốt và Hậu cung Như Ý truyện. Đặc biệt, vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi khắp châu Á. Sau nhiều năm gắn với hình tượng nam thần cổ trang, nam diễn viên hiện lựa chọn những dự án đa dạng hơn và duy trì nhịp độ làm việc vừa phải. Sự trở lại lần này cho thấy anh vẫn có sức hút riêng, dù không còn chạy theo ánh hào quang như trước.