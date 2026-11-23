Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp nhận được những sự ghi nhận về thành tựu nghệ thuật và sức ảnh hưởng trong năm 2026. Đáng chú ý, nữ diễn viên được vinh danh tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 46, bên cạnh nhiều dấu mốc đáng chú ý khác ở phạm vi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh giành danh hiệu Nữ diễn viên phim ảnh Hoa ngữ xuất sắc nhất tại giải Hoa Đỉnh lần thứ 46. Ở hạng mục dành cho nam diễn viên, Chu Nhất Long cũng được xướng tên. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim truyền hình đình đám Minh Lan Truyện. Trong tác phẩm lên sóng năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thịnh Minh Lan, còn Chu Nhất Long hóa thân thành Tề Hành. Dù không phải cặp đôi chính, hai nhân vật vẫn để lại dấu ấn trong lòng người xem nhờ câu chuyện tình cảm nhiều tiếc nuối. Minh Lan Truyện cũng là một trong những bộ phim góp phần củng cố danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô tiếp cận đông đảo khán giả trong và ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh giải thưởng diễn xuất, nữ diễn viên còn được nhắc tên trong danh sách 100 phụ nữ trẻ có ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho những gương mặt có thành tựu và sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực. Việc góp mặt trong danh sách cho thấy sức hút của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phim ảnh.

Một thông tin khác cũng thu hút sự chú ý là tên cô xuất hiện trong danh sách những gương mặt dưới 40 tuổi có thành tựu nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Như vậy, nữ diễn viên liên tiếp nhận được ba sự ghi nhận ở những hạng mục khác nhau. Tuy nhiên, cần phân biệt đây không phải ba giải thưởng diễn xuất mà bao gồm cả những danh hiệu và danh sách tôn vinh sức ảnh hưởng. Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì sức nóng trong làng giải trí Hoa ngữ sau nhiều năm hoạt động. Từ những vai diễn trong Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện đến Minh Lan Truyện, nữ diễn viên từng bước xây dựng vị trí riêng bằng loạt tác phẩm được chú ý. Những ghi nhận mới tiếp tục cho thấy hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của cô, đồng thời khẳng định tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành giải trí Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ 'người thân' sau 8 năm, khán giả bồi hồi nhớ Minh Lan truyện Tối 19/11, Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng hai diễn viên Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân tại một sự kiện ở Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-on-tin-vui-lien-tiep-o-tuoi-39-tai-khang-inh-vi-the-trong-showbiz-hoa-ngu-773624.html