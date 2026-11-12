Triệu Lệ Dĩnh kiện công ty vì bị AI sử dụng hình ảnh trái phép, đòi bồi thường 3 tỷ đồng

Sao quốc tế 12/11/2026 13:42

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện nền tảng phim ngắn Hồng Quả và công ty mẹ ByteDance vì bị cáo buộc sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép bằng AI. Nữ diễn viên yêu cầu chấm dứt vi phạm, công khai xin lỗi và bồi thường 810.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng).

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi khởi kiện nền tảng phim ngắn Hồng Quả cùng công ty mẹ ByteDance vì cáo buộc sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Nữ diễn viên yêu cầu các bên chấm dứt hành vi vi phạm, công khai xin lỗi và bồi thường 810.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc được đưa ra xét xử ngày 10/11 tại Tòa án Nhân dân quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh. Trong đơn kiện, phía Triệu Lệ Dĩnh cho biết các đơn vị liên quan đã sử dụng đặc điểm nhận diện khuôn mặt của nữ diễn viên để tạo hình nhân vật trong những sản phẩm phim ngắn bằng AI mà không được cô cho phép.

Triệu Lệ Dĩnh kiện công ty vì bị AI sử dụng hình ảnh trái phép, đòi bồi thường 3 tỷ đồng - Ảnh 1

Những hình ảnh này sau đó được sử dụng trong quá trình sản xuất và phát hành nội dung nhằm thu hút người xem, phục vụ hoạt động thương mại. Triệu Lệ Dĩnh cho rằng hành vi trên xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cô.

Vì vậy, nữ diễn viên yêu cầu các bị đơn lập tức ngừng sử dụng hình ảnh bị cho là trái phép, đăng tải lời xin lỗi công khai và bồi thường tổng cộng 810.000 NDT. Khoản tiền bao gồm thiệt hại kinh tế cùng các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình bảo vệ quyền lợi.

Các bên bị kiện gồm doanh nghiệp vận hành nền tảng Hồng Quả, một công ty liên quan đến ByteDance và một cá nhân. Hồng Quả là nền tảng chuyên phát hành phim ngắn trực tuyến, thuộc hệ sinh thái kinh doanh nội dung của ByteDance. Hiện vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Triệu Lệ Dĩnh kiện công ty vì bị AI sử dụng hình ảnh trái phép, đòi bồi thường 3 tỷ đồng - Ảnh 2

Vụ kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành giải trí Trung Quốc. Công nghệ này cho phép tạo hình ảnh, nhân vật và video dựa trên dữ liệu có sẵn, nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi về quyền riêng tư, quyền hình ảnh và giới hạn khai thác dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, việc sử dụng diện mạo người nổi tiếng để tạo nội dung thương mại đang trở thành vấn đề pháp lý được quan tâm.

Kết quả vụ kiện hiện vẫn cần chờ phán quyết của tòa án. Nếu các cáo buộc được xác nhận, đây có thể trở thành vụ việc đáng chú ý trong cuộc tranh luận về bảo vệ quyền hình ảnh nghệ sĩ trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI tại Trung Quốc.

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