Hoắc Kiến Hoa mới đây thu hút sự chú ý khi công khai lên tiếng trước những cáo buộc nhắm vào bà xã Lâm Tâm Như. Tại buổi họp báo ra mắt phim Kỳ tích phòng cấp cứu ngày 10/11, nam diễn viên thẳng thắn phủ nhận thông tin nữ diễn viên từng mắng chửi nhân viên trang điểm, đồng thời khẳng định anh chưa bao giờ chứng kiến vợ có cách hành xử như vậy.

Ồn ào bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh trên Threads, tự nhận có ba năm kinh nghiệm làm chuyên viên trang điểm. Người này cho biết từng làm việc với một nữ diễn viên có tên viết tắt là “Lâm X Như” và bị trách mắng sau sự cố khiến lớp trang điểm bị lem. Theo lời kể, nữ nghệ sĩ thậm chí sử dụng những từ ngữ nặng nề như “đồ ngốc” để chỉ trích nhân viên. Tuy nhiên, bài đăng chỉ phản ánh lời kể từ một phía, chưa có bằng chứng độc lập xác thực danh tính người liên quan cũng như diễn biến sự việc. Trước những thông tin gây tranh cãi, Hoắc Kiến Hoa khẳng định anh không tin vợ có hành động như lời tố cáo. Nam diễn viên cho biết trong suốt nhiều năm làm nghề, anh chưa từng thấy Lâm Tâm Như đối xử thiếu tôn trọng với nhân viên. Anh cũng cho rằng không phải tin đồn nào cũng đáng để người trong cuộc bận tâm.

Không chỉ Hoắc Kiến Hoa, một số người từng cộng tác với Lâm Tâm Như cũng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Cựu quản lý tiết lộ cô có đội ngũ trang điểm và làm tóc gắn bó lâu năm, đồng thời nhận xét nghệ sĩ là người cư xử có lý lẽ. Một số nhân sự hậu trường khác cho biết nữ diễn viên luôn tôn trọng ê-kíp và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều, tài khoản đăng tải cáo buộc đã xóa bài viết và ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, những câu chuyện về cách ứng xử của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa cũng được cộng đồng mạng nhắc lại. Một nhân sự từng tham gia tổ chức sinh nhật bí mật cho Lâm Tâm Như kể rằng nam diễn viên chủ động trông nom con nhỏ của một thành viên ê-kíp và tặng lì xì cho mọi người. Một số khán giả khác cho biết từng gặp cặp đôi tại nhà hàng và được hai nghệ sĩ âm thầm thanh toán hóa đơn. Dù không trực tiếp chứng minh cáo buộc ban đầu là đúng hay sai, những chia sẻ này phần nào cung cấp thêm góc nhìn về cách ứng xử của họ. Kết hôn năm 2016, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư và hình ảnh con gái. Trong sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa ghi dấu qua Hoa Thiên Cốt, Hậu cung Như Ý truyện, còn Lâm Tâm Như nổi tiếng với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách và thành công ở vai trò nhà sản xuất với series Hoa đăng sơ thượng. Ồn ào lần này một lần nữa đưa cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, khi chưa có bằng chứng độc lập xác thực, những cáo buộc liên quan vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim Sau 10 năm vắng bóng trên các chương trình trò chuyện, Hoắc Kiến Hoa vừa trở lại show Tiểu S không vui do Từ Hy Đệ (Tiểu S) và Patrick dẫn dắt. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong sự nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian chịu áp lực lớn khi đóng bộ phim Như Ý truyện và những ảnh hưởng của vai diễn đến cuộc sống cá nhân.

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