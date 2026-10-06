Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 06/10/2026 15:11

Hoắc Kiến Hoa và Dương Cẩn Hoa sắp tái hợp trong bộ phim Hoa ngữ “Kỳ tích phòng cấp cứu”. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, hai diễn viên chia sẻ về những lần nhập vai quá sâu, đến mức khó thoát khỏi cảm xúc của nhân vật ngay cả khi phim đã đóng máy.

Với Hoắc Kiến Hoa, vai diễn khiến anh khó thoát khỏi nhân vật nhất là Càn Long trong “Như Ý truyện”. Bộ phim mất khoảng một năm để hoàn thành. Nam diễn viên cho biết trong suốt thời gian đó, anh gần như sống hoàn toàn trong không gian khép kín của hoàng cung và chìm đắm vào câu chuyện của nhân vật.

“Suốt một năm, tôi hoàn toàn sống trong không gian khép kín của hoàng cung. Những tình tiết trong phim quá sâu sắc. Sáu tháng sau khi đóng máy, có một ngày tôi ngồi một mình trên máy bay nghe nhạc, đột nhiên ôm mặt bật khóc nức nở”, Hoắc Kiến Hoa kể.

Khi ấy, những cảnh quay trong “Như Ý truyện” liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Nam diễn viên thừa nhận bản thân bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi của Càn Long đối với Như Ý.

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này - Ảnh 1

Sau trải nghiệm tiêu hao nhiều cảm xúc, Hoắc Kiến Hoa cho biết anh đã học được cách bảo vệ bản thân. Hiện tại, nam diễn viên vẫn dành toàn bộ tâm sức cho nhân vật khi đứng trước máy quay, nhưng sẽ chủ động thu lại cảm xúc ngay khi cảnh quay kết thúc và trở về với cuộc sống riêng.

Hoắc Kiến Hoa cũng nhắc lại những tổn thương trong những năm đầu sự nghiệp, khi từng trải qua sự đối xử không công bằng tại phim trường. Điều đó khiến anh quyết tâm khẳng định bản thân bằng thực lực và thoát khỏi định kiến về hình tượng “thần tượng”.

Khoảng 15 năm trước, khi đóng “Quái hiệp Nhất Chi Mai”, anh từng hỏi tiền bối Liêu Khải Trí về cách trở thành một diễn viên giỏi. Câu trả lời khi đó chỉ đơn giản là: “Cháu cứ làm người cho tốt là được”. Nhiều năm sau, trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, Hoắc Kiến Hoa mới thấm thía ý nghĩa của lời khuyên này.

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này - Ảnh 2

Hiện tại, khi lựa chọn kịch bản, anh ưu tiên sự phù hợp và cảm giác thoải mái, đồng thời quan tâm đến cách kể chuyện, dàn dựng của đạo diễn và những khoảng trống mà kịch bản để lại.

Nam diễn viên hài hước nói anh hiện đóng phim với “tâm thế giải trí”. Nếu trước đây một cảnh diễn chưa tốt có thể khiến anh mất ngủ cả đêm, thì giờ đây, anh muốn xem diễn xuất như một quá trình sáng tạo và tận hưởng.

Sau hơn 20 năm kể từ lần hợp tác ngắn ngủi trong “Khu vườn bí mật”, Hoắc Kiến Hoa và Dương Cẩn Hoa chuẩn bị tái hợp trong “Kỳ tích phòng cấp cứu”. Anh cho biết một trong những lý do nhận phim là muốn xem bạn diễn năm xưa đã thay đổi ra sao và cả hai có thể tạo nên phản ứng hóa học mới như thế nào.

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Sinh năm 1979 tại Đài Loan, Hoắc Kiến Hoa bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 2000. Thời gian đầu, anh chủ yếu gây chú ý qua các dự án truyền hình tại quê nhà. Sau đó, việc chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục mở ra một chặng đường mới, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

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