Khối tài sản hơn 2.600 tỷ đồng của Hoắc Kiến Hoa sau nhiều năm hoạt động showbiz

Trong sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất tiết chế, tập trung vào ánh mắt và cảm xúc của nhân vật. Anh từng hóa thân thành Bạch Tử Họa lạnh lùng, sâu sắc trong Hoa Thiên Cốt, Bạc Cận Ngôn thông minh nhưng cô độc ở Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến và Càn Long nhiều mâu thuẫn trong Như Ý Truyện.

Sinh năm 1979 tại Đài Loan, Hoắc Kiến Hoa bước chân vào showbiz từ đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng vẻ ngoài thư sinh, anh nhanh chóng được khán giả chú ý. Tuy nhiên, thay vì chỉ phát triển sự nghiệp tại quê nhà, nam diễn viên quyết định tiến sang thị trường Trung Quốc đại lục. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tên tuổi Hoắc Kiến Hoa ngày càng được biết đến rộng rãi.

Đặc biệt, Hoa Thiên Cốt lên sóng năm 2015 đã tạo nên cơn sốt lớn. Vai Bạch Tử Họa giúp Hoắc Kiến Hoa củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu, đồng thời trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ của dòng phim tiên hiệp.

Không chỉ thành công ở truyền hình, Hoắc Kiến Hoa còn tham gia nhiều dự án điện ảnh. Theo các thống kê được công bố, tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim anh đóng chính đạt hơn 750 triệu NDT, tương đương khoảng 105 triệu USD, tức hơn 2.600 tỷ đồng.

Trong số này, Có Hẹn Với Mùa Đông được xem là một trong những tác phẩm có thành tích thương mại nổi bật với doanh thu khoảng 228 triệu NDT. Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược đạt khoảng 200 triệu NDT, trong khi 28 Tuổi Vị Thành Niên mang về khoảng 129 triệu NDT. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều dự án khác như Trốn Tìm, Bao Giờ Trăng Sáng, Tình Địch Tu Mật Ô và Làm Tóc.

Dù chưa có bộ phim nào vượt mốc doanh thu 1 tỷ NDT, thành tích phòng vé của Hoắc Kiến Hoa vẫn cho thấy sức hút của một ngôi sao vốn nổi tiếng chủ yếu nhờ phim truyền hình.

Về đời tư, năm 2016, Hoắc Kiến Hoa kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên dần giảm tần suất đóng phim và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Cặp đôi cũng khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng.

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, mỗi lần trở lại, anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đã chứng minh sức hút không chỉ nằm ở những vai diễn đình đám mà còn ở khả năng duy trì vị thế bền vững trong làng giải trí.