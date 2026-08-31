Cô gái vô danh 22 tuổi bất ngờ khiến cả showbiz Trung Quốc chấn động

Sao quốc tế 31/08/2026 12:15

Lễ trao giải Kim Lộc thuộc Liên hoan phim Trường xuân diễn ra với chiến thắng thuộc về nghệ sĩ trẻ là Lý Tư Đồng, Đàn Kiện Thứ, Tưởng Kỳ Minh.

Lễ trao giải Kim Lộc thuộc Liên hoan phim Trường Xuân 2026 gây chú ý khi chứng kiến màn lên ngôi của nhiều gương mặt trẻ, trong đó nổi bật nhất là Lý Tư Đồng. Nữ diễn viên sinh năm 2004 vượt qua nhiều đàn chị giàu kinh nghiệm để giành giải Nữ chính xuất sắc với vai Tạ Nam Chi trong Thư tình gửi ngoại.

Điều khiến chiến thắng này đặc biệt gây bất ngờ là Lý Tư Đồng gần như là một "tân binh" đúng nghĩa. Cô mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh khoảng 4 tháng và Thư tình gửi ngoại cũng chính là tác phẩm đầu tay của nữ diễn viên.

Bộ phim được xem là hiện tượng bất ngờ của màn ảnh Hoa ngữ năm nay. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 14 triệu NDT, tác phẩm đã đạt doanh thu hơn 2,1 tỷ NDT. Trên Douban, phim nhận điểm số 9,3, trở thành một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất năm 2026.

Cô gái vô danh 22 tuổi bất ngờ khiến cả showbiz Trung Quốc chấn động - Ảnh 1

Thư tình gửi ngoại ban đầu chỉ được phát hành tại khu vực Quảng Đông. Đặc biệt, khoảng 90% lời thoại trong phim sử dụng tiếng Triều Sán, yếu tố được cho là khiến tác phẩm mang đậm màu sắc địa phương. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng và chất lượng nội dung, phim sau đó được mở rộng phát hành trên toàn Trung Quốc.

Trước khi trở thành cái tên được cả giới điện ảnh chú ý, Lý Tư Đồng chỉ là sinh viên năm hai ngành Kỹ thuật tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông. Cô không xuất thân từ trường đào tạo nghệ thuật, cũng chưa từng có nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Đáng chú ý hơn, nữ diễn viên còn chưa ký hợp đồng với một công ty quản lý giải trí lớn. So với Trương Tử Phong - sao nhí nổi tiếng từ nhỏ - hay Lý Canh Hy, người được công ty hậu thuẫn mạnh, con đường của Lý Tư Đồng gần như không có bệ phóng đáng kể.

Chính vì vậy, việc cô giành Ảnh hậu chỉ sau một vai diễn khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Đây cũng là một trong số ít trường hợp nữ diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 2000 nhanh chóng chạm tay vào giải thưởng diễn xuất quan trọng.

Đạo diễn Lam Hồng Xuân nhận xét Lý Tư Đồng chưa qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng luôn nghiêm túc với nhân vật. Cách cô thể hiện Tạ Nam Chi được đánh giá là tự nhiên, giản dị và giàu cảm xúc, không quá phụ thuộc vào kỹ thuật biểu diễn.

Bản thân Lý Tư Đồng cho biết điểm tương đồng lớn nhất giữa cô và nhân vật nằm ở "tinh thần bất khuất". Cô cho rằng cả hai đều có sự khiêm tốn nhưng sẵn sàng kiên định trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.

Cô gái vô danh 22 tuổi bất ngờ khiến cả showbiz Trung Quốc chấn động - Ảnh 2

Trên Douban, nhiều khán giả dành lời khen cho màn thể hiện của nữ diễn viên. Hội đồng giám khảo Liên hoan phim Trường Xuân cũng đánh giá Lý Tư Đồng đã giúp nhân vật trên màn ảnh trở nên sống động và có sức sống riêng.

Chiến thắng của cô vì thế không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn được xem như câu chuyện cổ tích của một tân binh: từ một nữ sinh ngành tài chính gần như vô danh trở thành Ảnh hậu chỉ sau một bộ phim.

Liên hoan phim Trường Xuân là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng của Trung Quốc, bên cạnh Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, Kim Kê Bách Hoa và Liên hoan phim Bắc Kinh. Việc Lý Tư Đồng giành giải tại sân chơi này càng khiến hành trình bước vào showbiz của cô trở thành tâm điểm bàn luận.

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