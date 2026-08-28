Nhan sắc Cổ Lực Na Trát gây sốt khi diện sườn xám, khí chất đẹp mê mẩn

Trong “Tỉnh Giấc”, Cổ Lực Na Trát đảm nhận vai Kim Bảo, được giới thiệu là “nữ hoàng phòng khiêu vũ”. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, nổi bật và có phần phóng khoáng, nhưng phía sau hình ảnh rực rỡ lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và không dễ bị khuất phục.

Sức hút của Cổ Lực Na Trát đến từ hai màn xuất hiện gần như cùng thời điểm. Một là hình tượng nhân vật của cô trong bộ phim trinh thám điệp chiến “Tỉnh Giấc”, hai là bộ ảnh sườn xám phong cách retro được công bố ngay khi tác phẩm lên sóng.

Những bộ sườn xám mà Kim Bảo diện cũng trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng nhân vật. Trang phục vừa làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, vừa góp phần thể hiện thân phận và tính cách của Kim Bảo. Đáng chú ý, bên dưới tà áo tưởng như mềm mại, nhân vật còn giấu một khẩu súng, tạo nên sự tương phản giữa vẻ ngoài quyến rũ và khí chất nguy hiểm.

“Tỉnh Giấc” chính thức lên sóng từ ngày 26/8/2026 trên CCTV-8 và iQIYI. Ngay sau những tập đầu tiên, bộ phim nhận được sự quan tâm đáng kể, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận về diễn xuất và tạo hình của dàn diễn viên, trong đó Cổ Lực Na Trát là một trong những cái tên được chú ý nhất.

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, ngày 26/8, nữ diễn viên tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi bộ ảnh sườn xám mang phong cách retro được công bố. Hình ảnh được xử lý với hiệu ứng hạt phim, màu sắc có phần trầm và không quá bóng bẩy, tạo cảm giác như những thước ảnh cũ.

Trong bộ ảnh, Cổ Lực Na Trát lựa chọn nhiều thiết kế sườn xám với kiểu dáng thanh lịch, kết hợp cùng mái tóc được tạo kiểu cổ điển. Không cần quá nhiều phụ kiện, thần thái tự tin và đường nét gương mặt sắc sảo đã đủ giúp cô nổi bật.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình lần này và cho rằng sườn xám đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp của Cổ Lực Na Trát. Từ vóc dáng, gương mặt đến khí chất, nữ diễn viên được nhận xét mang lại cảm giác vừa sang trọng, quyến rũ vừa có nét bí ẩn.

Với màn xuất hiện liên tiếp trong phim mới và bộ ảnh thời trang, Cổ Lực Na Trát đang có một trong những thời điểm được nhắc đến nhiều nhất trong năm. Tạo hình sườn xám không chỉ giúp cô khoe lợi thế ngoại hình mà còn một lần nữa khẳng định sức hút riêng của mỹ nhân Tân Cương trên màn ảnh Hoa ngữ.