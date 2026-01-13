Phát ngôn của Vu Chính lập tức gây bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng, Cổ Lực Na Trát đúng là có nhan sắc nổi bật, nhưng việc Vu Chính khen ngợi quá đà dễ khiến nữ diễn viên vướng thị phi.

Trong livestream mới đây, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Vu Chính liên tục dành lời khen cho nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát, tuyên bố mỹ nhân sinh năm 1992 chính là "Vinh Thiện Bảo trời chọn". Vu Chính còn khẳng định, chưa từng thấy nữ minh tinh nào đẹp hơn Cổ Lực Na Trát: "Chủ yếu là không có ai có thể diễn đẹp được như Na Trát. Nữ chính thì phải có dáng vẻ của nữ chính, phải đẹp đến mức cực hạn. Hiện tại, tôi chưa thấy nữ diễn viên nào xinh đẹp hơn Na Trát”.

Trước đó, Vu Chính từng tuyên bố bộ phim "Ngọc minh trà cốt" nổi tiếng là điều tất yếu. Vị đạo diễn này từ trước đến nay vẫn thường gây tranh cãi vì những phát ngôn khen ngợi các diễn viên dưới trướng và tác phẩm do công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của ông sản xuất. Trong khi đó, thành tích của phim “Ngọc minh trà cốt” chưa quá bùng nổ, nhưng vai diễn đại tiểu thư của Cổ Lực Na Trát đang nhận những phản hồi tích cực.

Bộ phim xoay quanh Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) - người thừa kế gia tộc trà lớn nhất Giang Nam, thông minh, bản lĩnh, và Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) - một trạng nguyên trẻ bị vu oan, mất trí nhớ và phải che giấu thân phận.

Hai người gặp nhau trong bối cảnh gia tộc họ Vinh tuyển rể, từ đó bị cuốn vào những âm mưu, tranh đấu quyền lực và các vụ án bí ẩn. Trong quá trình đấu trí, họ cũng nảy sinh tình cảm, cùng nhau làm sáng tỏ sự thật quá khứ và bảo vệ gia tộc, mở ra con đường mới cho truyền thống trà đạo. Là một trong những “mỹ nhân Tân Cương” nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ, Na Trát đặc biệt phù hợp với những vai mỹ nữ mang màu sắc ngoại tộc trong phim cổ trang.

Nhưng lần này, nữ diễn viên lại vào vai một thiếu nữ khuê các danh môn - Vinh Thiện Bảo, xuất thân từ gia tộc họ Vinh, thương nhân buôn trà lớn nhất Giang Nam. Vinh Thiện Bảo là người thừa kế của gia tộc, từ nhỏ đã được xem trọng vì sở hữu khả năng am hiểu trà đáng nể. Gia tộc họ Vinh lại theo chế độ mẫu hệ, nên việc hôn sự của đại tiểu thư đặc biệt được coi trọng. Khán giả nhận xét Vinh Thiện Bảo là nhân vật được thiết lập khá thú vị - thông tuệ, tinh tế và có chiều sâu.

Cổ Lực Na Trát hóa thân thành công vào vai đại tiểu thư không chỉ mang phong thái đoan trang khuê các, mà còn sở hữu mưu trí và thủ đoạn của người nắm quyền.

Cô không phải hình mẫu “đại nữ chủ” sáo rỗng chỉ biết hô khẩu hiệu. Thiện Bảo bề ngoài thanh nhã, dịu dàng, nhưng bên trong lại là sự kiên cường không chịu khuất phục.

Cổ Lực Na Trát trước đây từng gây tranh cãi về khả năng diễn xuất, cô thường bị chê "diễn đơ”, bị gán mác “bình hoa” trên màn ảnh. Song, lần này, nữ diễn viên được khen diễn xuất tiến bộ rõ rệt.