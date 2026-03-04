Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng ở xã miền núi

Thống kê nhanh cho thấy toàn xã Ba Vì có 116 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng từ nhẹ đến nặng.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 16h15, mây dông phát triển mạnh trên địa bàn xã Ba Vì, sau đó hình thành vùng gió xoáy quét qua các thôn Ba Lăng, Nước Lầy và Ta Noát. Lốc kéo dài khoảng 30 phút, khiến người dân đang sinh hoạt, sản xuất trở tay không kịp. Lốc xoáy kèm mưa lớn, gió giật mạnh ở xã Ba Vì chiều 3/3. Ảnh: VNExpress. Gió lớn làm hàng loạt nhà sàn, nhà ngói cấp bốn, nhà mái tôn bị tốc mái; ngói, tôn bay xuống làm đồ đạc trong nhà ngã đổ. Sau lốc, mưa lớn tiếp diễn khoảng một giờ, nhiều căn nhà ngổn ngang trong nước ngập.

Theo UBND xã Ba Vì, có 116 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, thôn Ba Lăng 76 nhà bị tốc mái 30-50%; thôn Nước Lầy 29 nhà tốc mái 30-50% và 3 nhà hư hỏng hoàn toàn; thôn Ta Noát 8 nhà bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường nông thôn bị cây đổ chắn lối, trụ điện ngã gây gián đoạn cục bộ. Theo thông tin báo Thanh Niên, vùng thiệt hại tập trung tại các khu dân cư xen kẽ vườn cây, khu vực ven trục đường liên thôn và một số diện tích sản xuất nông nghiệp. Một số tuyến giao thông nông thôn bị cây đổ chắn ngang; trụ điện ngã đổ, gây gián đoạn cục bộ việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Vườn cây bị gió lốc gây hư hại chiều ngày 3/3 vừa qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. Đáng lưu ý, sau khi lốc xoáy kết thúc, trên địa bàn tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài khoảng 60 phút, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất cục bộ tại các sườn đồi dốc và khu vực nền đất yếu. Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đã phát cảnh báo về sự xuất hiện của các khối mây đối lưu gây mưa rào, giông lốc và nguy cơ mưa đá tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và dữ liệu định vị sét trong 3 giờ trước thời điểm xảy ra giông lốc, các khối mây đối lưu phát triển mạnh trên nhiều xã miền núi và có xu hướng mở rộng. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong cơn giông có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Địa phương đã huy động công an, quân sự, dân quân để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: VNExpress. Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, cho biết địa phương đã huy động công an, quân sự, dân quân hỗ trợ người dân lợp lại mái, dọn dẹp cây đổ và phối hợp ngành điện khắc phục sự cố. Đến tối cùng ngày, tình hình cơ bản ổn định. Tuy nhiên, chính quyền lo ngại mưa lớn có thể làm tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi dốc, nền đất yếu. Xã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa nhà; cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng cho hộ thiệt hại nặng, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật tư để khôi phục sản xuất và sửa chữa hạ tầng điện, giao thông. Ba Vì là xã miền núi khó khăn, trước đây thuộc huyện Ba Tơ, với phần lớn dân cư là đồng bào H’Re.

