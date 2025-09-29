Ảnh hưởng của bão số 10, một cơn lốc từ biển ập vào địa bàn tỉnh Hưng Yên khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 2 người tử vong và ít nhất 8 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 14h, lãnh đạo UBND xã Thái Thụy cho biết vụ lốc xoáy làm 2 người chết và ít nhất 8 người bị thương ở các mức độ khác nhau. "Chúng tôi tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản, bởi trận lốc xảy ra trên địa bàn rộng, chưa có ngay con số cụ thể", vị này nói. Nhiều khu vực thiệt hại ở xã Thái Thụy sau cơn lốc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Sáng 29/9, cơn lốc xoáy lớn xảy ra tại địa bàn xã Thái Thụy - Hưng Yên.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 10h cùng ngày trận lốc xoáy không quá dài nhưng cột gió dữ dội và cao đã cuốn bay rất nhiều mái che, mái vẩy, tường bao, biển quảng cáo... Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 13h cùng ngày, ông Nguyễn Đức Trọng - Chủ tịch UBND xã Thái Thụy - xác nhận vụ việc, cho biết cơn lốc xảy ra trên phạm vi rất rộng nên chưa thể thống kê được toàn bộ thiệt hại về tài sản. Nhiều ngôi nhà và tài sản của người dân bị cuốn bay. Bước đầu xác định có thương vong. "Chúng tôi đang đi xuống từng thôn rà soát", ông nói.

Cột điện đổ ngổn ngang sau cơn lốc. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Thanh Niên, theo lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, hiện địa bàn đang cắt điện lưới để đảm bảo an toàn, chính quyền đang cử lực lượng đi rà soát, thống kê số người bị thương. Trước mắt xác định ít nhất có 8 người bị thương, đang được đánh giá mức độ và điều trị tại các cơ sở y tế. Theo những hình ảnh ghi lại tại xã Thái Thụy, gió lốc tạo thành vùng xoáy đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hư hại, đổ cột điện. Ở khu vực xảy ra giông lốc, cây cối gãy, đổ ngổn ngang, cùng vật liệu xây dựng vương vãi ở nhiều nơi. Cơn lốc khiến nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Trưa ngày 29/9, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã xuống hiện trường để nắm bắt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

