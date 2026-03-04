Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Đời sống 04/03/2026 11:32

Bệnh nhi 10 tuổi (Thanh Hóa) bị chấn thương sọ não nặng khi chơi patin vừa được cứu sống nhờ can thiệp phẫu thuật kịp thời.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/3, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn khi chơi patin.

Bệnh nhi là L.B.N (10 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn tối 25/2 trong tình trạng ý thức giảm. Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định trẻ tổn thương não nặng. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin hội chẩn, bệnh viện đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp xử trí. Bé N. được phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ ngoài màng cứng, sau đó chuyển về Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị.

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, sau phẫu thuật, bệnh nhi được duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù não tích cực theo phác đồ. Nhờ can thiệp kịp thời, đến nay trẻ đã có chuyển biến tích cực: ý thức cải thiện, có thể làm theo y lệnh, được cai thở máy, tiếp tục hỗ trợ oxy và tập phục hồi chức năng do còn yếu nhẹ nửa người bên trái.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho con và giám sát trẻ khi tham gia các hoạt động thể thao nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

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