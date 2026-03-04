Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), Tam Hợp xuất hiện là lúc con giáp tuổi Dần tập trung hơn về đời sống tình cảm, là một dịp thích hợp để bạn dành cho nửa kia của mình những bất ngờ thú vị. Bản mệnh có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, ăn tối lãng mạn, hay một buổi đi chơi đâu đó ngay trong ngày mai để hâm nóng tình cảm.

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Dần bình tĩnh, lắng nghe tiếng nói bên trong mình để phát triển khả năng của mình. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải thận trọng trước mọi hành động ngày hôm nay, mọi thứ có thể không đơn giản như cách bạn đánh giá bề ngoài.

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), may mắn đồng hành, tuổi Tý có thể đón nhận nhiều cơ hội trong công việc. Những cơ hội đó đều có tính hai mặt, dù không ít khó khăn nhưng đồng thời cũng là bước đệm để con giáp này có thể chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm tốt, chặng đường thăng quan tiến chức của bản mệnh được rộng mở hơn rất nhiều. Dù gặp phải áp lực tuổi Tý cũng cần bình tĩnh đón nhận và linh hoạt trong cách xử lý. Chỉ khi kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra, con giáp này mới có thể đi đúng đường và đạt được những thành tựu lớn lao.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có một khởi đầu may mắn. Mọi công việc vào tay bạn đều được tiến triển suôn sẻ, bởi đa số đó đều là những việc quen thuộc, bạn đã có nhiều kinh nghiệm xử lý trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!