Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), Tam Hợp xuất hiện là lúc con giáp tuổi Dần tập trung hơn về đời sống tình cảm, là một dịp thích hợp để bạn dành cho nửa kia của mình những bất ngờ thú vị. Bản mệnh có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, ăn tối lãng mạn, hay một buổi đi chơi đâu đó ngay trong ngày mai để hâm nóng tình cảm.

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Dần bình tĩnh, lắng nghe tiếng nói bên trong mình để phát triển khả năng của mình. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải thận trọng trước mọi hành động ngày hôm nay, mọi thứ có thể không đơn giản như cách bạn đánh giá bề ngoài. 

Con giáp tuổi Tý 

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), may mắn đồng hành, tuổi Tý có thể đón nhận nhiều cơ hội trong công việc. Những cơ hội đó đều có tính hai mặt, dù không ít khó khăn nhưng đồng thời cũng là bước đệm để con giáp này có thể chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình.

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm tốt, chặng đường thăng quan tiến chức của bản mệnh được rộng mở hơn rất nhiều. Dù gặp phải áp lực tuổi Tý cũng cần bình tĩnh đón nhận và linh hoạt trong cách xử lý. Chỉ khi kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra, con giáp này mới có thể đi đúng đường và đạt được những thành tựu lớn lao.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có một khởi đầu may mắn. Mọi công việc vào tay bạn đều được tiến triển suôn sẻ, bởi đa số đó đều là những việc quen thuộc, bạn đã có nhiều kinh nghiệm xử lý trước đây.

Trong 3 ngày giữa tuần (từ ngày 4/3 đến 6/3), 3 con giáp Thần Tài chốt sổ đỏ, 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong tháng 2, 3 âm lịch, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi, gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, gánh tiền bạc tỷ, hỷ sự liên tục kéo đến

Trong tháng 2, 3 âm lịch, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi, gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, gánh tiền bạc tỷ, hỷ sự liên tục kéo đến

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên thời Địa lợi, gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, gánh tiền bạc tỷ, hỷ sự liên tục kéo đến trong tháng 2, 3 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đám cưới có 1-0-2 gây sốt MXH: Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Đám cưới có 1-0-2 gây sốt MXH: Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Video 34 phút trước
Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

Hậu trường 54 phút trước
Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Vợ tưởng giấu nhẹm được nhân tình, nào ngờ "lòi đuôi" ngay lập tức sau câu nói đầy ẩn ý của tôi

Vợ tưởng giấu nhẹm được nhân tình, nào ngờ "lòi đuôi" ngay lập tức sau câu nói đầy ẩn ý của tôi

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đi bơi cùng bạn bè, bé trai la hét khi bị cá sấu tấn công và cái kết thót tim

Đi bơi cùng bạn bè, bé trai la hét khi bị cá sấu tấn công và cái kết thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con

Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ phát hiện em bé được quấn trong chiếc khăn

Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ phát hiện em bé được quấn trong chiếc khăn

Video 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày tới (4/3-10/3/2026), 3 con giáp sớm có tiền tỷ trong tay, Phú Quý vượng phát, làm ăn phát đạt, hưởng Lộc Trời cho

Trong 7 ngày tới (4/3-10/3/2026), 3 con giáp sớm có tiền tỷ trong tay, Phú Quý vượng phát, làm ăn phát đạt, hưởng Lộc Trời cho

Thần Tài ghi danh vào 'sổ vàng kể từ ngày 5/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền 'như vũ bão', tha hồ hưởng phú quý, chính thức hết khổ

Thần Tài ghi danh vào 'sổ vàng kể từ ngày 5/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền 'như vũ bão', tha hồ hưởng phú quý, chính thức hết khổ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Thần Tài theo gót, quý nhân dẫn đường sau ngày 5/3/2026, 3 con giáp 'hút cạn tiền bạc' thiên hạ, sự nghiệp chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà

Từ 4/3 đến 14/3, 3 con giáp Tiền - Tình viên mãn, giàu có hơn người, hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026