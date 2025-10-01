Báo cáo nhanh của UBND xã Quỹ Nhất, cho biết bão đã khiến bốn người tử vong gồm: ông HVK (91 tuổi) và vợ là bà ĐTN (87 tuổi), trú thôn Phú Bình; ông NVK (73 tuổi) và bà TTR (75 tuổi), cùng trú thôn 10, xã Quỹ Nhất.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 29/9, trên địa bàn xã Quỹ Nhất, Ninh Bình xuất hiện mưa lớn, gió mạnh cấp 9-10 kết hợp lốc xoáy, quật đổ hàng loạt nhà cửa, công trình.

Ngay sau thiên tai, Thường trực Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và khẩn trương triển khai phương án khắc phục hậu quả.

Bão còn làm bốn người bị thương, trong đó bà Trịnh Thị Sợi (72 tuổi), ngụ ở thôn 10 bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa địa phương. Các nạn nhân khác gồm ông Đoàn Văn Hồng (trú thôn Phú Bình), ông Trần Văn Lợi (43 tuổi) và bà Đặng Thị Thìn (89 tuổi).

Ngôi nhà nơi vợ chồng ông K. tử vong sau khi lốc xoáy dữ dội quét qua làm sập nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê đến 12h cùng ngày, trận giông lốc khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Các xã chịu thiệt hại nặng nề do trận giông lốc gây ra gồm: Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Về tài sản, bão đã làm sập hoàn toàn 10 ngôi nhà cấp 4, làm hư hỏng và tốc mái 24 căn nhà khác. Một điểm trường học tại xã Kim Đông cũng bị tốc mái. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 30 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ. Đặc biệt, tuyến đê biển tại kè Hải Thịnh đã bị sạt lở 3 vị trí, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp.

Nhà cửa tan hoang sau khi trận giông lốc quét qua xã Quỹ Nhất - Ảnh: VietNamNet

Trước khi bão đổ bộ, công tác ứng phó đã được chính quyền tỉnh Ninh Bình triển khai quyết liệt và khẩn trương. Toàn bộ 1.853 phương tiện tàu thuyền với 5.691 ngư dân đã được kêu gọi, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền cũng đã hoàn thành việc di dời 894 lao động tại các lều chòi nuôi trồng thủy sản và 341 hộ dân với 870 nhân khẩu ở những khu vực ven biển, vùng trũng thấp nguy hiểm đến nơi an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa và hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Hiện tại, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả của cơn bão. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại đang được tiến hành khẩn trương để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời, đồng thời triển khai các biện pháp sửa chữa hạ tầng, dọn dẹp cây cối gãy đổ, sớm ổn định lại đời sống và sản xuất.