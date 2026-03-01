Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 01/03/2026 19:50

3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên vô cùng vượng phát. Nhờ làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian quan, người tuổi này đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng việc tăng lương. Người làm công ăn lương nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhờ đó mà “như cá gặp nước”, một đường leo cao.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có chuyển biến tích cực. Mối quan hệ vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít, bền chặt nhờ khả năng vun vén khéo léo của cả hai. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng đừng quên chủ động thể hiện tình cảm với nửa kia để duy trì tổ ấm này. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phương diện tài chính của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu khởi sắc do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh trong thời điểm tới. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có những dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn đã bước qua quá khứ và tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Rất nhiều người muốn làm quen với bạn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với nỗ lực của mình, người tuổi Hợi có thể đạt được nhiều thành công nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ. Thiên Ấn cho thấy bản mệnh được trao cho cơ hội hóa dữ thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên về tiềm năng của bạn. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. 

Về chuyện tình cảm, với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/3/2026, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', gặp gỡ được quý nhân, tiền tài 'ngập két'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ

Đời sống 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Có nên mua vàng 0,1 chỉ?

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tử vi thứ Hai 2/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 2/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng 0h ngày 2/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Sau ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Kể từ ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn