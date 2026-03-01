Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

01/03/2026

Sau thành công của Phi Trì Nhân Sinh 3, Hoàng Cảnh Du một lần nữa được nhắc tên dày đặc trên mạng xã hội.

Vai tổng tài Lâm Trăn Đông, trẻ tuổi, giàu có, điềm tĩnh, giúp nam diễn viên thu hút thêm lượng fan mới. Tuy nhiên, khi khán giả tìm xem dự án truyền hình mới của Hoàng Cảnh Du là Tuế Nguyệt Hữu Tình Thời, nhiều người không khỏi "đứng hình" khi phát hiện nam diễn viên 33 tuổi lại tiếp tục vào vai học sinh cấp 3.

 

Sự chênh lệch tuổi tác nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Không ít ý kiến mỉa mai rằng mười năm trước Hoàng Cảnh Du đóng học sinh còn có thể chấp nhận, nhưng sau một thập kỷ và hàng loạt vai diễn mang đậm hình tượng quân nhân, cảnh sát, người đàn ông trưởng thành, việc nam diễn viên trở lại hình ảnh thiếu niên khiến cảm giác "lệch pha" càng rõ rệt. 

Đặc biệt, ngoại hình cao gần 1m9, thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn của anh khiến các phân cảnh bị bắt nạt học đường trở nên thiếu thuyết phục. Nhiều khán giả cho rằng việc một "mãnh nam" như vậy bị đàn em tống tiền trên sân trường tạo cảm giác phi lý và khó nhập tâm.

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3' - Ảnh 1

Không chỉ dừng ở câu chuyện tuổi tác, bộ phim còn bị đánh giá gây thất vọng về mặt kịch bản. Tuế Nguyệt Hữu Tình Thời mở đầu năm 2007 với cảnh nhân vật Tiểu Mãn (Hoàng Cảnh Du) thi đấu võ đài bát giác tại Nhật Bản, từ chối dàn xếp tỉ số và bị xã hội đen truy sát, rơi xuống biển. Sự kịch tính của mở màn này lại hoàn toàn trái ngược với mạch truyện sau đó khi phim quay về năm 1996, xoay quanh đời sống của một khu nhà máy quốc phòng đang trong giai đoạn chuyển đổi sang sản xuất dân dụng.

Câu chuyện tập trung vào ba người bạn thân lớn lên trong khu Thiết Tây Thành: Tiểu Mãn, con nhà công nhân, sống cùng bà nội sau khi cha bỏ đi và qua đời nơi đất khách; Tiểu Đan (Quan Hiểu Đồng), con gái kỹ sư trưởng, từ Thượng Hải chuyển đến, mơ ước làm MC ở Bắc Kinh; và Hạ Lôi, học bá ít nói nhưng xuất sắc toàn diện. Những chi tiết như bỏ nhà đi tìm cha, bị bắt nạt, thi tuyển phi công, làm thêm kiếm tiền, dán biểu ngữ phản đối bất công trong trường… được xếp nối tiếp nhau nhưng thiếu sự liên kết chặt chẽ, khiến nhiều khán giả cảm thấy mạch phim rời rạc.

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3' - Ảnh 2

Một trong những phân đoạn hiếm hoi được đánh giá cao là cảnh bà nội của Tiểu Mãn qua đời. Sau buổi biểu diễn ở lễ kỷ niệm nhà máy, nhân vật trở về và phát hiện bà đã ra đi lặng lẽ trên ghế đá. Từ sự phủ nhận, bàng hoàng đến nghẹn ngào khi chạy theo xe chở thi thể, Hoàng Cảnh Du được nhận xét thể hiện được tầng cảm xúc tinh tế hơn so với nhiều cảnh khác trong phim. Tuy vậy, khoảnh khắc này vẫn chưa đủ để cứu vãn cảm nhận chung về một tác phẩm thiếu điểm nhấn dài hơi.

Bộ phim vốn có lợi thế bối cảnh khi tái hiện khu nhà máy lớn tại Trường Xuân với kiến trúc kiểu Liên Xô, tường gạch đỏ cũ kỹ, đồng phục bạc màu, tạo nên không khí thập niên 90 chân thực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bối cảnh "quân chuyển dân", một giai đoạn chuyển mình quan trọng của các nhà máy quốc phòng, lại chỉ được nhắc đến qua lời thoại, không thực sự được khai thác thành xung đột kịch tính hay biến chuyển số phận nhân vật.

Phim 'Phạt tội 2' của Hoàng Cảnh Du bùng nổ đầu năm 2026

Phim 'Phạt tội 2' của Hoàng Cảnh Du bùng nổ đầu năm 2026

Theo iQIYI, phim phá án “Phạt Tội 2” với vai chính do nam diễn viên Hoàng Cảnh Du đảm nhận có độ hot phá mốc 10.000 điểm, trở thành bộ phim đầu tiên trong năm nay trên iQIYI đạt được thành tích này. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng ghi nhận 6,2 điểm trên Douban với gần 7.000 lượt đánh giá.

