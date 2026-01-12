Nắm bắt đà bùng nổ của "Phạt Tội 2", ê-kíp sản xuất đã tổ chức buổi livestream kéo dài 4 tiếng, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong buổi livestream, hai nam chính Hoàng Cảnh Du và Vương Truyền Quân cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý.Theo Hoàng Cảnh Du, nhân vật Tần Phong ở phần 2 đã trở nên điềm tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn so với phần đầu. Dù vẫn giữ được sự căng thẳng khi truy bắt tội phạm, nhân vật không còn hành động bốc đồng mà biết duy trì phán đoán và nhịp độ trong áp lực cao.

“Phạt Tội 2” xoay quanh bối cảnh phát triển khu cảng Hán Châu, kể về cuộc đấu trí, đối đầu kéo dài nhiều năm giữa cảnh sát Tần Phong (do Hoàng Cảnh Du thủ vai) và trùm tội phạm lớn nhất Hán Châu Lưu Thiên Dã (do Vương Truyền Quân thể hiện). Cuối cùng, Tần Phong lần lượt phá giải nhiều vụ án, đưa sự thật ra ánh sáng.

Để tạo hình cảnh sát hình sự thêm thuyết phục, nam diễn viên đã tập luyện cường độ cao suốt nửa năm, tăng khoảng 7,5 kg cơ bắp, giảm tỷ lệ mỡ xuống 6,8%, đồng thời tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động và nguy hiểm.

Trái ngược với hình tượng lạnh lùng, tàn nhẫn của phản diện Lưu Thiên Dã trên phim, Vương Truyền Quân lại khiến khán giả bật cười khi tiết lộ ngoài đời anh rất sợ bóng tối. Sự tương phản thú vị này lập tức khiến phần bình luận bùng nổ.

Nam diễn viên cũng cho biết, thử thách lớn nhất của vai diễn không chỉ nằm ở sự tàn ác, mà là giữ được những lát cắt nhân tính để khán giả dù sợ hãi vẫn cảm nhận được logic cảm xúc của nhân vật.

Trước đó, Hoàng Cảnh Du từng chia sẻ với truyền thông rằng làm việc cùng Vương Truyền Quân trên phim trường rất thoải mái và vui vẻ. Hai người thường vừa diễn vừa trao đổi, từ đó nảy sinh nhiều ý tưởng mới mẻ.

Anh cũng cho biết, nhiều diễn viên trong đoàn làm phim đã quen biết nhau từ lâu, thường xuyên tụ họp. Vì thế khi quay các cảnh tập thể ở văn phòng, mọi người vừa trò chuyện tự nhiên vừa diễn, khiến lời thoại trở nên mềm mại và gần với mối quan hệ đồng nghiệp thực tế hơn.

Từ buổi livestream có thể thấy mức độ đầu tư kỹ lưỡng của ê-kíp và diễn viên, từ diễn xuất đến các cảnh hành động. Tuy nhiên, là một bộ phim phá án hình sự mang tính tự sự dài hơi, “Phạt Tội 2” vẫn còn những điểm đáng bàn. Chẳng hạn như một số cảnh hành động và tình tiết điều tra có mật độ thông tin cao, đòi hỏi khán giả phải tập trung theo dõi. Bên cạnh đó, một vài chi tiết vẫn có khả năng hoàn thiện để sát với thực tế hơn.