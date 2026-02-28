Lưu Diệc Phi không giấu giếm chuyện lộ tóc bạc ở tuổi 39

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi không che giấu dấu vết thời gian, lựa chọn xuất hiện với diện mạo tự nhiên thay vì cố gắng “đóng khung” theo tiêu chuẩn trẻ trung thường thấy của giới giải trí.

Trong loạt hình ảnh được lan truyền, máy quay cận cảnh ghi lại những sợi tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Thay vì chỉnh sửa hay né tránh, Lưu Diệc Phi giữ thái độ bình thản. Trước câu hỏi của truyền thông về quan niệm cái đẹp, cô chia sẻ: “Khi bạn có điều muốn biểu đạt, đó mới là đẹp. Nếu không, cái đẹp chỉ đơn thuần là bề ngoài”.

Phát ngôn này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít khán giả cho rằng điều đáng quý ở Lưu Diệc Phi là “sự thả lỏng”, không chạy theo chuẩn “trắng - trẻ - gầy”, không quá bận tâm đến những nhận xét xoay quanh ngoại hình hay tuổi tác. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách cô đối diện với thời gian một cách tự nhiên.

Thực tế, trong môi trường giải trí Hoa ngữ, áp lực giữ gìn hình ảnh và vóc dáng luôn hiện hữu, đặc biệt với nghệ sĩ nữ. Việc một ngôi sao hạng A công khai để lộ tóc bạc mà không chỉnh sửa được xem là hành động hiếm gặp. Điều này càng gây chú ý khi Lưu Diệc Phi vốn được gắn với hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, vẫn có ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng tiếp tục bình luận về cân nặng và sự thay đổi diện mạo của nữ diễn viên. Dù vậy, Lưu Diệc Phi dường như không phản hồi trước những lời nhận xét tiêu cực.

Sự xuất hiện lần này của cô được xem như một thông điệp nhẹ nhàng về việc chấp nhận quá trình trưởng thành. Nhiều khán giả cho rằng khi con người ngừng “đấu” với thời gian, họ sẽ tìm được sự tự tin riêng.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn sắc đẹp ngày càng đa dạng, hình ảnh Lưu Diệc Phi với vài sợi tóc bạc tự nhiên có thể không phải điều quá lớn lao, nhưng lại gợi mở cuộc thảo luận về cách nhìn nhận tuổi tác trong ngành giải trí.

