Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi đã leo lên top đầu từ khóa xu hướng trên Weibo. Nữ diễn viên chính thức được công bố là đại sứ toàn cầu thương hiệu nước hoa cao cấp Jo Malone London của Anh.

Lưu Diệc Phi đồng thời trở thành đại sứ toàn cầu người Hoa đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

Màn công bố này không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa mà còn đập tan hoàn toàn những tin đồn trước đó về việc vị thế thời trang, quảng cáo của cô bị “giảm cấp”.

Ngay trong ngày công bố, Jo Malone đã đồng loạt cập nhật màn hình mở đầu Weibo, ảnh bìa, triển khai quảng bá toàn diện cho tân đại sứ; các chiến dịch quảng cáo cứng toàn cầu cũng đang được chuẩn bị.

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp - Ảnh 1

Quan trọng hơn, Lưu Diệc Phi nắm quyền đại diện toàn bộ dòng sản phẩm của Jo Malone, điều này hoàn toàn tương xứng với hệ thống tài nguyên xa xỉ hàng đầu cô đang sở hữu như thời trang Louis Vuitton, trang sức Bvlgari hay đồng hồ Tissot - tạo thành một vòng khép kín thương mại cao cấp đúng nghĩa.

Tính cả hợp đồng này, “thần tiên tỷ tỷ” đã có 12 hợp đồng đại sứ cao cấp, luôn kiên trì con đường “ít nhưng đẳng cấp”. Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi, không đóng phim, nữ diễn viên vẫn có hợp đồng lớn.

Ý nghĩa lớn nhất của lần hợp tác này nằm ở chỗ phá vỡ truyền thống của Jo Malone. Trước đây, thương hiệu này chưa từng trao danh hiệu đại sứ toàn cầu cho bất kỳ nghệ sĩ người Hoa nào. Việc lựa chọn Lưu Diệc Phi rõ ràng là sự công nhận đối với tầm ảnh hưởng quốc tế của cô.

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp - Ảnh 2

Ngay khi tin tức công bố, sức mua của người hâm mộ Lưu Diệc Phi lập tức được kích hoạt. Các sàn thương mại điện tử nhanh chóng mở khu vực “Lưu Diệc Phi cùng mẫu”, từ những mùi hương kinh điển, dòng Fleurish Black Bottle cho tới sữa tắm đều bị mua sạch. Không ít người còn ghi chú “Lưu Diệc Phi” khi đặt hàng để góp sức đẩy doanh số.

Một số cửa hàng còn tung ra dịch vụ khắc chữ, mang lại cảm giác “đu idol” cho người hâm mộ. Thậm chí, nhiều fan kêu gọi thương hiệu ra mắt một mùi hương ký tên “Lưu Diệc Phi”. Theo truyền thông, điểm đặc biệt của cú bắt tay này chính là độ phù hợp giữa Lưu Diệc Phi và Jo Malone.

 

Mới đây, loạt ảnh cũ của Lưu Diệc Phi từ hơn 20 năm trước đã được công bố. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên đang tham dự một lễ hội cùng các bạn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

