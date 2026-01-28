Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Đời sống 28/01/2026 16:24

Ngày 28/1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháu chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại vì bị la rầy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 28/1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập Nguyễn Chí Thiện (18 tuổi, trú tại phường Mỹ Ngãi) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Thiện sống cùng cha mẹ tại nhà ông ngoại là ông Nguyễn Văn Tân (80 tuổi). Do thường xuyên đi chơi game, quậy phá và về khuya, Thiện nhiều lần bị ông ngoại la rầy, dẫn đến sự bực tức.

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại - Ảnh 1
Nguyễn Chí Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vào khoảng 15h30 ngày 27/1, Thiện đã rút xăng từ xe mô tô để chế tạo bom xăng, sau đó châm lửa ném vào nhà ông ngoại, gây ra vụ cháy.

Sau khi gây án, Thiện bỏ ra trước cửa nhà nằm. Phát hiện đám cháy, người dân đã nhanh chóng báo tin cho Công an phường Mỹ Ngãi.

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Ngãi đã thông tin đến Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh để hỗ trợ, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

