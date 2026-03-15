Ôtô 5 chỗ dừng trên làn khẩn cấp cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua Khánh Hòa, thì bị xe tải tông từ phía sau khiến hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ngày 14/3, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận trên tuyến cao tốc này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe hơi khiến 2 người chết.

Theo báo cáo của Công an xã Phước Hà, vào trưa cùng ngày, tại km116+100 tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải biển kiểm soát 50E -225.xx do tài xế N.V.V. (31 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc, khi tới khu vực nêu trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe hơi biển kiểm soát 86A - 422.xx do tài xế P.N.A. (39 tuổi, trú Lâm Đồng) cầm lái, lúc này trên xe hơi có 3 người bao gồm anh A..

Vụ tai nạn khiến 2 người trong xe hơi tử vong, anh A. bị thương nặng.

Tai nạn khiến ô tô hư hỏng, hai mẹ con tử vong

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-giua-xe-tai-va-oto-tren-cao-toc-hai-me-con-tu-vong-chong-nguy-kich-755319.html