Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Mới đây, thông tin liên quan đến gia thế và tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành chủ đề nóng, lọt top tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật và khí chất được ví như “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi còn liên tục khẳng định thực lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm đình đám. Gần đây, bộ phim truyền hình “Câu chuyện hoa hồng” tiếp tục giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và củng cố vị thế vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ.

Theo đó, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết trước khi mang họ Lưu như hiện tại, nữ diễn viên từng có một cái tên khác. Lưu Diệc Phi sinh ra trong một gia đình có truyền thống tri thức. Khi mới chào đời, cô mang họ cha là An và được đặt tên là An Phong.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô đổi sang họ mẹ là họ Lưu và từ đó sử dụng nghệ danh Lưu Diệc Phi – cái tên gắn liền với sự nghiệp và danh tiếng hiện nay.

Đáng chú ý, bà ngoại của nữ diễn viên từng đặt cho cô một cái tên mang phong cách Nhật Bản là Akane Miko, với mong muốn cháu gái luôn xinh đẹp, may mắn và có cuộc sống thuận lợi.

Sau khi thông tin được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú. Không ít người cho rằng cái tên An Phong mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, thậm chí gợi cảm giác như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Bên cạnh câu chuyện về tên gọi, gia thế của Lưu Diệc Phi cũng được nhắc lại. Cha cô là ông An Thiếu Khang, từng là giáo sư tiếng Pháp và làm việc trong lĩnh vực ngoại giao. Mẹ cô là bà Lưu Hiểu Lợi, một vũ công hạng nhất quốc gia.

Dù sinh ra trong gia đình có nền tảng học vấn và nghệ thuật đáng nể, Lưu Diệc Phi vẫn chọn con đường tự khẳng định bản thân bằng nỗ lực và thực lực diễn xuất. Từ hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” đến ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, cô đã xây dựng sự nghiệp bền vững và nhận được sự công nhận rộng rãi từ công chúng.