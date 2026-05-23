Lưu Diệc Phi đã hơn 900 ngày chưa đóng phim mới, khiến khán giả sốt ruột

Sau thành công của bộ phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi vẫn chưa xác nhận dự án truyền hình mới. Tính từ thời điểm hoàn tất ghi hình tác phẩm này, nữ diễn viên đã có hơn 900 ngày chưa vào đoàn phim mới, khiến nhiều khán giả không khỏi mong chờ màn tái xuất tiếp theo của cô trên màn ảnh nhỏ.

Lần gần nhất Lưu Diệc Phi xuất hiện trong một dự án truyền hình là vào tháng 6/2024 với vai Hoàng Diệc Mai trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh Hoa ngữ nhờ nội dung giàu cảm xúc cùng cách xây dựng hình tượng phụ nữ hiện đại độc lập, trưởng thành. Nhân vật của cô trải qua hành trình kéo dài 18 năm với nhiều biến cố cuộc sống và bốn mối tình mang màu sắc khác nhau, từ tuổi trẻ đầy tiếc nuối cho tới những lựa chọn bình thản ở tuổi trưởng thành.

Sự vắng bóng kéo dài của Lưu Diệc Phi càng gây chú ý khi trước đó cô liên tiếp có ba tác phẩm truyền hình đạt thành tích nổi bật cả về độ thảo luận lẫn chất lượng chuyên môn. Chuỗi dự án gồm Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng được xem là giai đoạn giúp cô củng cố vị thế "nữ hoàng rating" của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Năm 2024, Câu Chuyện Hoa Hồng tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Lưu Diệc Phi. Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết của Diệc Thư, quy tụ dàn diễn viên gồm Đồng Đại Vi, Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân và Hoắc Kiến Hoa.

Ngay khi phát sóng, phim liên tục phá kỷ lục chỉ số truyền thông và độ thảo luận trên nền tảng Tencent Video, đồng thời đạt thứ hạng cao trên CCTV8. Hình tượng Hoàng Diệc Mai cũng giúp Lưu Diệc Phi nhận nhiều lời khen nhờ khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý của nhân vật ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Đáng chú ý, cả ba bộ phim nói trên đều được đưa vào "Tuyển tập phim truyền hình Trung Quốc tiêu biểu" của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với một nữ diễn viên ở mảng truyền hình hiện nay.

Sau hơn 900 ngày chưa trở lại phim trường, Lưu Diệc Phi hiện vẫn là cái tên giữ sức hút lớn với khán giả châu Á. Nhiều người kỳ vọng nữ diễn viên sẽ sớm xác nhận dự án mới để tiếp nối chuỗi thành công kéo dài suốt ba năm qua trên màn ảnh nhỏ.