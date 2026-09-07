Khoản tiền 2.600 tỷ đồng gây chú ý, liên quan đến Hoắc Kiến Hoa

Trong sự nghiệp truyền hình, Hoa Thiên Cốt được xem là một trong những dấu mốc quan trọng của Hoắc Kiến Hoa. Vai Bạch Tử Họa giúp anh tạo được sức hút lớn và củng cố vị trí trong nhóm diễn viên nam nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu qua Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến với vai Bạc Cận Ngôn và Như Ý Truyện trong hình tượng Càn Long.

Hoắc Kiến Hoa là một trong những nam diễn viên Hoa ngữ có sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ. Không sở hữu phong cách diễn xuất phô trương, anh thường chinh phục khán giả bằng ánh mắt, thần thái và những thay đổi tinh tế trong biểu cảm. Cách thể hiện tiết chế giúp nam diễn viên đặc biệt phù hợp với những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Bên cạnh truyền hình, Hoắc Kiến Hoa cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh. Theo các số liệu được đề cập, tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim anh đóng chính đã vượt 750 triệu NDT, tương đương khoảng 105 triệu USD và hơn 2.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số 2.600 tỷ đồng cần được hiểu chính xác là tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải số tiền Hoắc Kiến Hoa sở hữu hay tài sản cá nhân của nam diễn viên.

Một số bộ phim đóng góp đáng kể vào thành tích này gồm Có Hẹn Với Mùa Đông với khoảng 228 triệu NDT, Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược đạt khoảng 200 triệu NDT và 28 Tuổi Vị Thành Niên thu khoảng 129 triệu NDT. Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa còn góp mặt trong các tác phẩm như Trốn Tìm, Bao Giờ Trăng Sáng, Tình Địch Tu Mật Ô và Làm Tóc.

Dù chưa có tác phẩm điện ảnh riêng nào vượt mốc 1 tỷ NDT, thành tích trên vẫn cho thấy sức hút đáng kể của Hoắc Kiến Hoa ở lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt khi anh vốn được biết đến nhiều hơn qua màn ảnh nhỏ.

Về đời tư, năm 2016, Hoắc Kiến Hoa kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Sau hôn nhân, anh giảm đáng kể tần suất xuất hiện trên màn ảnh và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cặp đôi cũng duy trì phong cách khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng.

Những năm gần đây, số lượng dự án của Hoắc Kiến Hoa không còn dày đặc như trước. Tuy nhiên, mỗi lần nam diễn viên trở lại hoặc có thông tin mới về hoạt động nghệ thuật, anh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Hoắc Kiến Hoa đã xây dựng được vị trí riêng trong làng giải trí Hoa ngữ. Từ những vai diễn đầu sự nghiệp đến các nhân vật như Bạch Tử Họa, Bạc Cận Ngôn hay Càn Long, anh cho thấy khả năng biến hóa đa dạng. Thành tích phòng vé hơn 750 triệu NDT cũng là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của nam diễn viên.