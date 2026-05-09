Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, bộ phim lần này xoay quanh chủ đề gia đình nguyên sinh, một dạng đề tài đang nhận được nhiều sự quan tâm trên màn ảnh châu Á những năm gần đây. Tuy nhiên, cô cho biết tác phẩm sẽ không đi theo hướng chữa lành hay ấm áp quen thuộc mà mang màu sắc hiện thực và khá nặng tâm lý.

Sau thành công của Hoa đăng sơ thượng, nữ diễn viên Lâm Tâm Như tiếp tục trở lại với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong một tác phẩm mới khai thác đề tài gia đình và tâm lý xã hội.

Nữ diễn viên tiết lộ ê-kíp vừa hoàn thành phần đề cương cho ba tập cuối, hiện bước vào giai đoạn tìm kiếm diễn viên và sắp xếp lịch quay. Nếu mọi việc thuận lợi, phim sẽ chính thức bấm máy vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm nay.

Giữa lúc khán giả kỳ vọng Lâm Tâm Như tiếp tục mời Hoắc Kiến Hoa góp mặt như cách anh từng xuất hiện trong Hoa đăng sơ thượng, phản ứng của nữ diễn viên lại khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi liệu ông xã có tiếp tục hỗ trợ vợ bằng một vai khách mời, Lâm Tâm Như lập tức bật cười rồi đáp: "Không đâu, hiện tại chưa có vai nào phù hợp với anh ấy."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn nhanh chóng gây chú ý bởi trước đó Hoắc Kiến Hoa từng nhận lời xuất hiện trong Hoa đăng sơ thượng mà không nhận cát-xê. Vai diễn phản diện của anh ở bộ phim này từng tạo hiệu ứng khá tốt và được xem là một trong những màn tái xuất đáng chú ý của nam diễn viên sau thời gian dài hạn chế đóng phim.

Dù từ chối khả năng hợp tác ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như vẫn để ngỏ cơ hội cho chồng tham gia nếu kịch bản phát sinh nhân vật phù hợp. Cô hài hước nói thêm: "Nếu có nhu cầu thì tôi sẽ chủ động đề nghị." Phía dưới sân khấu, câu trả lời này lập tức khiến nhiều người bật cười vì gợi nhớ phong cách đối đáp dí dỏm quen thuộc của cặp đôi nổi tiếng.

Truyền thông Đài Loan nhận định phản ứng của Lâm Tâm Như cho thấy cô ưu tiên yếu tố phù hợp với tác phẩm hơn việc tận dụng sức hút vợ chồng để tạo hiệu ứng truyền thông. Đây cũng là cách làm phim mà nữ diễn viên theo đuổi nhiều năm qua kể từ khi chuyển hướng mạnh sang vai trò sản xuất.