Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 09/05/2026 17:50

Xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu ở Đài Loan ngày 6/5, Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi lần đầu hé lộ những thông tin quan trọng về dự án truyền hình mới mà cô đang ấp ủ suốt nhiều năm.

Sau thành công của Hoa đăng sơ thượng, nữ diễn viên Lâm Tâm Như tiếp tục trở lại với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong một tác phẩm mới khai thác đề tài gia đình và tâm lý xã hội.

Theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, bộ phim lần này xoay quanh chủ đề gia đình nguyên sinh, một dạng đề tài đang nhận được nhiều sự quan tâm trên màn ảnh châu Á những năm gần đây. Tuy nhiên, cô cho biết tác phẩm sẽ không đi theo hướng chữa lành hay ấm áp quen thuộc mà mang màu sắc hiện thực và khá nặng tâm lý.

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới? - Ảnh 1

Nữ diễn viên tiết lộ ê-kíp vừa hoàn thành phần đề cương cho ba tập cuối, hiện bước vào giai đoạn tìm kiếm diễn viên và sắp xếp lịch quay. Nếu mọi việc thuận lợi, phim sẽ chính thức bấm máy vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm nay.

Giữa lúc khán giả kỳ vọng Lâm Tâm Như tiếp tục mời Hoắc Kiến Hoa góp mặt như cách anh từng xuất hiện trong Hoa đăng sơ thượng, phản ứng của nữ diễn viên lại khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi liệu ông xã có tiếp tục hỗ trợ vợ bằng một vai khách mời, Lâm Tâm Như lập tức bật cười rồi đáp: "Không đâu, hiện tại chưa có vai nào phù hợp với anh ấy."

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới? - Ảnh 2

Câu trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn nhanh chóng gây chú ý bởi trước đó Hoắc Kiến Hoa từng nhận lời xuất hiện trong Hoa đăng sơ thượng mà không nhận cát-xê. Vai diễn phản diện của anh ở bộ phim này từng tạo hiệu ứng khá tốt và được xem là một trong những màn tái xuất đáng chú ý của nam diễn viên sau thời gian dài hạn chế đóng phim.

Dù từ chối khả năng hợp tác ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như vẫn để ngỏ cơ hội cho chồng tham gia nếu kịch bản phát sinh nhân vật phù hợp. Cô hài hước nói thêm: "Nếu có nhu cầu thì tôi sẽ chủ động đề nghị." Phía dưới sân khấu, câu trả lời này lập tức khiến nhiều người bật cười vì gợi nhớ phong cách đối đáp dí dỏm quen thuộc của cặp đôi nổi tiếng.

Truyền thông Đài Loan nhận định phản ứng của Lâm Tâm Như cho thấy cô ưu tiên yếu tố phù hợp với tác phẩm hơn việc tận dụng sức hút vợ chồng để tạo hiệu ứng truyền thông. Đây cũng là cách làm phim mà nữ diễn viên theo đuổi nhiều năm qua kể từ khi chuyển hướng mạnh sang vai trò sản xuất.

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Theo Lâm Tâm Như, để đồng hành tốt hơn với con gái 9 tuổi trong quá trình trưởng thành, cô tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ. Đồng thời, ngôi sao tập trung hơn vào nếp sinh hoạt và nhu cầu cảm xúc của con. Sự điều chỉnh đã diễn ra gần ba năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Nguyên nhân Lâm Tâm Như áp lực tuổi tác ở tuổi U50

Nguyên nhân Lâm Tâm Như áp lực tuổi tác ở tuổi U50

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa

Đàm Tùng Vận gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, đôi môi gần như đứt lìa