Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng 'hóa đá', hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 09/05/2026 17:55

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu?

Lần đó, tôi cứ thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí còn có hôm không về nhà. Nhưng khi nghe tôi hỏi, anh cứ nói là phải tăng ca làm việc. Tôi đang mang thai tháng cuối cùng nên nhạy cảm sinh nghi. Tôi nghi chồng ngoại tình với người khác, nhân lúc bầu bì mà tìm niềm vui bên ngoài.

Nhưng tôi không tìm được bằng chứng, điện thoại của anh chẳng có gì, đồ đạc cũng không có dấu vết có người thứ ba. Tôi nghĩ rằng anh quá tinh vi xoát hết dấu vết hi về nhà. Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng.

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Nhưng chỉ vừa đi tới ngã ba đường thì bụng tôi đau dữ dội, lại cảm thấy có thứ gì chảy ra từ bên dưới. Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng 'hóa đá', hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May thay, lúc đó có một chiếc xe ba gác chở hàng đi ngang. Vì xe vừa đi giao hàng về nên thùng xe phía sau trống trải, vậy là bác tài vội đỡ tôi lên chở đến bệnh viện. Nhưng nào ngờ được tôi lại sinh ngay trên xe. Trong khi đau đớn, tôi vẫn kịp đọc số điện thoại của chồng để nhờ bác tài gọi giúp.

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu? Tôi im luôn không dám lên tiếng, sao tôi có thể nói mình ra ngoài để theo dõi chồng ngoại tình?

Nhưng chồng tôi thấy thế thì liền cười khổ nói: “Em cứ nghi ngờ anh, anh đi tăng ca để còn có thời gian đưa em đi đẻ. Chứ anh có ra ngoài làm gì sau lưng em đâu, vậy mà em cũng đi theo cho được rồi còn đẻ rơi thế này”.

Tôi và chồng nhìn nhau xấu hổ. Tôi thì bầu bí nhạy cảm nghi chồng ngoại tình, còn anh thì lo cày cuốc để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng thôi thì đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn. Tôi cũng bớt đi cái tính nghi ngờ chồng, suýt nữa thì ảnh hưởng tới con.

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bạn đòi đánh ghen hộ Thủy nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường

Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường