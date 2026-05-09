Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng 'chiêu' độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà

Tâm sự Eva 09/05/2026 17:49

Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ. Anh lớn tiếng hỏi vợ.

Khi biết anh ngoại tình, chị không lấy gì làm lạ vì hiểu rất rõ tính cách của chồng. Ở ngoài đường, anh rất giỏi lấy lòng người khác. Vì vậy mà những cô nàng ngây thơ sập bẫy cũng là chuyện dễ hiểu. Điều đó không làm chị đau khổ đến mức muốn chết đi nhưng vẫn thấy khó chịu. Chị không thể ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm. Thời gian này chị gửi hai đứa con sang nhà ngoại chơi, nhờ ông bà chăm sóc để chị có thời gian đối phó với anh.

Dạo gần đây, chị không còn hay nấu ăn như trước mà gọi đồ ở ngoài về ăn hoặc đi ăn cùng đồng nghiệp rồi mới về nhà. Mỗi lần anh hỏi đến chuyện cơm nước, chị đều chỉ vào những gói mì trong tủ. Điều này khiến anh vô cùng tức giận và không tiếc lời mắng nhiếc. Trước thái độ đó của chồng, chị tỏ ra vô cùng bình thản.

 

Lần đó, anh ngủ dậy trễ, chị cũng không gọi anh dậy đi làm. Chị nằm bên cạnh xoay mặt vào tường không để ý đến những hành động của chồng. Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ. Anh lớn tiếng hỏi vợ.

- Đồ đạc của tôi đâu hết rồi? 

Chị bình thản trả lời với giọng còn ngái ngủ: “Tôi mang sang cho cô Thư gì đó giặt giúp rồi. Anh có thể qua đó để lấy”. Anh chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của vợ thì có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng tức giận của người phụ nữ: “Anh tới đây mà xem vợ anh làm gì nè? Tại sao cô ấy lại gửi đồ dơ của anh đến đây làm gì?”.

Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng 'chiêu' độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị cười nhạt nhìn anh.

- Tôi chỉ tập cho cô ấy cách làm vợ của anh thôi để khi chúng ta ly hôn, anh và cô ấy sẽ trở thành vợ chồng. Và việc giặt giũ quần áo cho chồng là điều bình thường mà đúng không?

Chị ngồi bật dậy rồi nói thêm: “Phụ nữ khôn không vì người khác mà quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chết. Phụ nữ khôn sẽ không vì bảo vệ một gia đình êm ấm mà nhẫn nhịn năm này qua tháng khác”. Khi nghe được những câu này, anh biến sắc. Bởi anh cứ nghĩ chị là kiểu người sẽ sống chết để bảo vệ gia đình của mình nên cứ thỏa sức vui chơi bên ngoài. Nhưng không, anh đã sai hoàn toàn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc sống cùng chị đã 5 năm nhưng anh lại chẳng hiểu chút nào về người vợ của mình.

Phụ nữ không ai ngốc đến nỗi không biết chồng ngoại tình. Không ai hiền lành đến nỗi khoanh tay đứng nhìn chồng mình nói cười, thân mật với người khác. Và không ai đủ cao thượng đến nỗi chỉ ngồi yên đợi chồng trở về sau những lần say nắng.

Sau sự việc xấu hổ đó, nhân tình của anh cũng chạy dài. Trong những món đồ dơ chị gửi qua còn có những tấm hình chứng minh cho sự lười nhác của anh. Cô ta chủ động chia tay vì không thể chịu đựng một người ở bẩn lại lười như anh. Hơn nữa, mục tiêu cô ta là lấy chồng để chồng nuôi, chồng chăm sóc chứ không phải đi hầu hạ ngược lại.

Người ta vẫn thường nói, nghề làm vợ là nghề đau khổ, cực nhọc nhất, đâu phải ai muốn làm cũng được. Ít nhất cũng phải có trái tim yêu thương người đàn ông của mình nhiều đến mức có thể chấp nhận hết những thói hư tật xấu của họ. Phải đủ bao dung và nhẫn nhịn khi chứng kiến cảnh chồng nằm dài xem tivi trong khi nhà cửa lại bề bộn. Phải đủ sáng suốt để không phải lúc nào cũng tin rằng chồng nói đúng. Phải đủ tinh tế để nhận ra mùi trên cơ thể của chồng có gì thay đổi không. Phụ nữ lấy chồng, năm giác quan phải hoạt động hết công suất mới mong được bình yên.

Sau tất cả, anh nhận ra bản thân đã hoàn toàn sai trong chuyện này. Anh sợ đến một ngày quay về cũng chẳng còn vợ nữa. Anh sợ đến một ngày nằm trên giường bệnh cũng chẳng có người hỏi han, quan tâm. Một phần anh cũng sợ sẽ ra đi với hai bàn tay trắng vì tiền do chị giữ, giấy tờ nhà chị cũng đứng tên. Và những nỗi sợ đó đã khiến anh quay về với gia đình và chừa luôn tật lăng nhăng của mình.

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Qua nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần