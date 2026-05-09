Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Đời sống 09/05/2026 12:23

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một thiếu nữ làm chết con ruột ngay sau khi sinh. Cụ thể, thiếu nữ này sinh con tại nhà người dân thuộc xã Pơng Drang rồi nhét giấy vào miệng bé.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong nhà vệ sinh, sau đó được phát hiện đã tử vong. Vào khoảng hơn 4h ngày 4/5, sau khi sinh con trong nhà vệ sinh của một gia đình ở xã Pơng Drang, N.T.H.A. (SN 2010, trú tại TP. Đà Nẵng) đã được anh V. (SN 1989) đưa về nhà rẫy ở thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang.

Sáng 5/5, H.A. được anh V. chở ra đón xe khách để về tỉnh Gia Lai. Đến ngày 6/5, cơ quan công an phát hiện H.A. chính là mẹ của cháu bé tử vong trong nhà vệ sinh nên đã mời tới trụ sở làm việc.

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong - Ảnh 1
N.T.H.A. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, H.A. khai nhận bản thân từng có quan hệ tình dục với một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch quen qua ứng dụng hẹn hò vào khoảng tháng 8/2025, dẫn đến mang thai.

Cuối tháng 4/2026 (cách ngày xảy ra vụ việc khoảng một tuần), H.A. đến nhà rẫy của anh V. chơi.

Rạng sáng ngày 4/5, H.A. nói bị đau bụng nên được anh V. chở đến nhà bà N. (trú tại thôn 5, xã Pơng Drang) để khám. Tuy nhiên, do bà N. không mở cửa nên anh V. và H.A. xin vào nhà ông A. (SN 1969, trú thôn 5, xã Pơng Drang) để đi vệ sinh nhờ.

H.A. đã sinh con trong nhà vệ sinh. Lúc này, do sợ con khóc sẽ bị mọi người phát hiện nên H.A. nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu sau bồn cầu. Tiếp đó, H.A. cùng anh V. đi xe máy quay lại nhà rẫy. Liên quan đến vụ việc này, anh V. cho biết, năm 2023, anh có quen biết với H.A. và hai người đã trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong - Ảnh 2
Công an khám nghiệm tử thi - Ảnh: VietNamNet

Cuối tháng 4/2026, H.A. liên hệ rồi đến nhà rẫy của anh V. chơi. Trong suốt thời gian ở cùng nhau cho đến khi xảy ra vụ việc, anh V. không hề biết H.A. mang thai, cũng như không biết việc H.A. sinh con rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh.\

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Ngày 8/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, địa phương vừa có buổi làm việc với VKSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây về việc cấp giấy khai sinh cho cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu nữ đẻ trong nhà vệ sinh tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Đời sống 17 phút trước
Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Tâm sự Eva 46 phút trước
Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường

Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Trúng số độc đắc trong 5 ngày liên tiếp, 3 con giáp được HƯỞNG PHÚ QUÝ NGẬP TRÀN, phúc khí ngút trời

Trúng số độc đắc trong 5 ngày liên tiếp, 3 con giáp được HƯỞNG PHÚ QUÝ NGẬP TRÀN, phúc khí ngút trời

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sau 2 năm ly hôn bỗng dưng "lên giường" với chồng cũ, tôi chưa kịp định thần đã phải chết sững trước câu nói của anh

Sau 2 năm ly hôn bỗng dưng "lên giường" với chồng cũ, tôi chưa kịp định thần đã phải chết sững trước câu nói của anh

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nghe tin chị dâu cũ tái giá với đại gia gần 70 tuổi, tôi định đến mỉa mai nhưng rồi nghẹn ngào dúi vào tay chị 50 triệu

Nghe tin chị dâu cũ tái giá với đại gia gần 70 tuổi, tôi định đến mỉa mai nhưng rồi nghẹn ngào dúi vào tay chị 50 triệu

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa thấy mặt chồng chị, tôi rụng rời tay chân khi nhận ra người quen

Vừa thấy mặt chồng chị, tôi rụng rời tay chân khi nhận ra người quen

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Con lên 4 tuổi thì chồng bỗng thay đổi thành người khác, tôi quyết tuyệt ly hôn để rồi "chết đứng" khi biết sự thật động trời phía sau

Con lên 4 tuổi thì chồng bỗng thay đổi thành người khác, tôi quyết tuyệt ly hôn để rồi "chết đứng" khi biết sự thật động trời phía sau

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài đến cửa, mang đủ BẠC VÀNG về nhà, vơ hết Phú Quý, nhận đầy Tài Lộc

Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài đến cửa, mang đủ BẠC VÀNG về nhà, vơ hết Phú Quý, nhận đầy Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi tuần mới (11/5 đến 17/5), 3 con giáp vứt bỏ mọi khốn khó, giàu có trong tương lai, nhận vận may lớn từ Thần Tài

Tử vi tuần mới (11/5 đến 17/5), 3 con giáp vứt bỏ mọi khốn khó, giàu có trong tương lai, nhận vận may lớn từ Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đừng khinh rẻ quả xanh chua: Loại trái cây "nhà nghèo" nhưng sở hữu lợi ích sức khỏe ngang ngửa thuốc bổ

Đừng khinh rẻ quả xanh chua: Loại trái cây "nhà nghèo" nhưng sở hữu lợi ích sức khỏe ngang ngửa thuốc bổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính cô gái nhảy sông tử vong sau khi cãi vã với bạn trai

Danh tính cô gái nhảy sông tử vong sau khi cãi vã với bạn trai

Danh tính người phụ nữ đi lạc hơn 170km, gia đình vỡ òa sau một tuần tìm kiếm

Danh tính người phụ nữ đi lạc hơn 170km, gia đình vỡ òa sau một tuần tìm kiếm

Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học trong điều trị ung thư buồng trứng

Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học trong điều trị ung thư buồng trứng

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Giá vàng hôm nay, ngày 9/5/2026: Đã chững lại 2 ngày nhưng vẫn đắt hơn thế giới gần 18 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/5/2026: Đã chững lại 2 ngày nhưng vẫn đắt hơn thế giới gần 18 triệu đồng