Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Đời sống 09/05/2026 12:23

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một thiếu nữ làm chết con ruột ngay sau khi sinh. Cụ thể, thiếu nữ này sinh con tại nhà người dân thuộc xã Pơng Drang rồi nhét giấy vào miệng bé.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong nhà vệ sinh, sau đó được phát hiện đã tử vong. Vào khoảng hơn 4h ngày 4/5, sau khi sinh con trong nhà vệ sinh của một gia đình ở xã Pơng Drang, N.T.H.A. (SN 2010, trú tại TP. Đà Nẵng) đã được anh V. (SN 1989) đưa về nhà rẫy ở thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang.

Sáng 5/5, H.A. được anh V. chở ra đón xe khách để về tỉnh Gia Lai. Đến ngày 6/5, cơ quan công an phát hiện H.A. chính là mẹ của cháu bé tử vong trong nhà vệ sinh nên đã mời tới trụ sở làm việc.

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong - Ảnh 1
N.T.H.A. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, H.A. khai nhận bản thân từng có quan hệ tình dục với một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch quen qua ứng dụng hẹn hò vào khoảng tháng 8/2025, dẫn đến mang thai.

Cuối tháng 4/2026 (cách ngày xảy ra vụ việc khoảng một tuần), H.A. đến nhà rẫy của anh V. chơi.

Rạng sáng ngày 4/5, H.A. nói bị đau bụng nên được anh V. chở đến nhà bà N. (trú tại thôn 5, xã Pơng Drang) để khám. Tuy nhiên, do bà N. không mở cửa nên anh V. và H.A. xin vào nhà ông A. (SN 1969, trú thôn 5, xã Pơng Drang) để đi vệ sinh nhờ.

H.A. đã sinh con trong nhà vệ sinh. Lúc này, do sợ con khóc sẽ bị mọi người phát hiện nên H.A. nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu sau bồn cầu. Tiếp đó, H.A. cùng anh V. đi xe máy quay lại nhà rẫy. Liên quan đến vụ việc này, anh V. cho biết, năm 2023, anh có quen biết với H.A. và hai người đã trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong - Ảnh 2
Công an khám nghiệm tử thi - Ảnh: VietNamNet

Cuối tháng 4/2026, H.A. liên hệ rồi đến nhà rẫy của anh V. chơi. Trong suốt thời gian ở cùng nhau cho đến khi xảy ra vụ việc, anh V. không hề biết H.A. mang thai, cũng như không biết việc H.A. sinh con rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh.\

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Ngày 8/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, địa phương vừa có buổi làm việc với VKSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây về việc cấp giấy khai sinh cho cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

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