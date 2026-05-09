Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/5-11/5), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/05/2026 11:30

3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ.

Tuổi Sửu

Vận may của con giáp may mắn này sẽ đạt đến đỉnh điểm, tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, tài vận ấn tượng nên việc thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề, sẽ có cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ.

Đồng thời, bạn sẽ được quý nhân trợ giúp chỉ lối đưa đường, khiến cho bạn tìm thấy con đường làm ăn lớn. Từ đó, công việc của bạn trở nên hanh thông hơn, tài lộc cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt. Không chỉ may mắn trên con đường công danh, đường tình duyên của bạn cũng rất viên mãn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/5-11/5), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, bởi con giáp này hiền lành lương thiện nên ông trời thường hay giúp cuộc sống an nhàn hơn những con giáp khác. Đặc biệt, bạn cũng sẽ đón nhận vô số tin vui cuộc sống có nhiều may mắn hơn người.

Sách tử vi cho biết rằng thời gian này người tuổi Dậu nhất định sẽ được quý nhân phù trợ, tôn trọng người khác nên con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc và được mọi người yêu mến cuộc sống thăng hoa phát tài. Với những người đang làm kinh doanh càng dễ phát tài, ký kết hợp đồng lớn, kiếm được bộn tiền.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/5-11/5), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc. Bạn phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. 

Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để thoát khỏi cuộc sống độc thân và lao vào một sự nghiêm túc. Bạn có thể sẽ gặp gỡ một vài người thú vị nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè. Vậy nê bạn hãy để chuyện tình cảm làm động lực dẫn dắt bạn đến với thành công của đời mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (10/5-11/5), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân sau ngày 8/5/2026

3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 21 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh