Nóng: Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực sau mưa lớn

Đời sống 27/07/2026 10:07

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo thông tin VOV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2h qua (từ 4h đến 6h ngày 27/7), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Mường Mô 54,0mm, Chăn Nưa 43,8mm, Nậm Hàng 42,8mm.

Dự báo trong 3-6h tới, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt ở các xã, phường: Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Than Uyên và Tủa Sín Chải.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Nóng: Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực sau mưa lớn - Ảnh 1
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tại Lai Châu. Ảnh: VTC News. 

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, cập nhật bản tin phát đi hồi 9h30 ngày 25.7 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 24.7 đến 9 giờ ngày 25.7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như trạm quan trắc Tà Tổng 76,4mm (Lai Châu); Pú Nhi 86,4mm (Điện Biên); Chiềng Khay 85,6mm (Sơn La); Mỹ Lương 171mm (Phú Thọ); Yên Bình 114,2mm (Lào Cai); Việt Vinh 113,4mm (Tuyên Quang);...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm gián đoạn việc đi lại và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Quốc lộ 12 sạt lở gây đứt mặt đường, giao thông kết nối Lai Châu và Điện Biên ảnh hưởng nghiêm trọng

Quốc lộ 12 sạt lở gây đứt mặt đường, giao thông kết nối Lai Châu và Điện Biên ảnh hưởng nghiêm trọng

Do ảnh hưởng từ những đợt mưa lớn kéo dài, sáng 16/7, tại Km76+250, Quốc lộ 12, địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, lũ lớn đã cuốn toàn bộ nền, mặt đường với chiều dài khoảng 30m. Giao thông qua đây bị cắt đứt hoàn toàn, phương tiện phải di chuyển qua hướng khác.

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