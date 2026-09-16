Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Đời sống 16/09/2026 14:54

6 nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng lại giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên, trực tiếp thực hiện gây tê, hút mỡ cho khách hàng.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, bgày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic, tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

Cơ sở này do L.T.T. (30 tuổi, trú tại ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 6 nhân viên mạo danh bác sĩ, kỹ thuật viên, đang thực hiện các hoạt động gây tê, hút mỡ cho khách hàng.

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic - Ảnh 1
Công an làm việc với chủ cơ sở - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, những người này không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ cho khách.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân trước khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đồng thời kiểm tra chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp thực hiện dịch vụ, không tin vào các nội dung quảng cáo chưa được kiểm chứng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ và cho rằng mình là nạn nhân của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic liên hệ cơ quan điều tra tại 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để cung cấp thông tin.

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